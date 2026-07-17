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2026年美加墨世界盃四強戰，英格蘭以1：2慘遭阿根廷逆轉，無緣決賽。這場激烈的賽事在終場哨響後餘波盪漾，英格蘭中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）在賽後向阿根廷球員致意時，突然出手「巴」了阿根廷小將巴爾科（Valentín Barco）的後腦勺。如今衝突的導火線正式曝光，根據《阿斯報》報導，原來是巴爾科兩度挑釁，甚至自作聰明用西班牙語開嗆，卻忘了貝林漢姆正是效力於西甲皇家馬德里的球星，完全能聽懂西班牙語。根據西班牙《阿斯報》（AS）報導，這起賽後的小規模衝突並非貝林漢姆單方面的情緒失控，而是源自於巴爾科的兩次刻意挑釁。第一次挑釁是在阿根廷中場恩佐（Enzo Fernandez）攻入追平分的瞬間，原本坐在板凳席的巴爾科衝入場內，但他並沒有跑向角旗區與隊友慶祝，而是直接衝到貝林漢姆等英格蘭球員面前，當著他們的面跳躍慶祝。第二次挑釁是在比賽結束後，貝林漢姆展現風度逐一與阿根廷球員握手致意。然而，當他走到巴爾科面前時，巴爾科用西班牙語對他說了一句挑釁的話，滿心以為身為英國人的貝林漢姆聽不懂。殊不知，效力於皇家馬德里的貝林漢姆能聽懂西班牙話，隨即作出反擊，直接拍打了巴爾科的後腦勺。報導指出，貝林漢姆雖然深知動手是不對的行為，但在面臨錯失世界盃決賽的巨大挫敗感下，加上對手的兩度騎到頭上挑釁，最終導致他情緒爆發。讓貝林漢姆與英格蘭全隊感到無比沮喪的，還有球隊下半場主動放棄球權的戰術。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在戈登（Anthony Gordon）進球取得領先後，接連換上後衛孔薩（Ezri Konsa）與丹·伯恩（Dan Burn），並換下賴斯（Declan Rice）改打五後衛死守，結果防線漏洞百出，在7分鐘內連丟兩球遭到逆轉。然而，圖赫爾賽後竟直言：「這不是陣型體系的問題，我們這場基本踢出了自身最佳水準，我毫無遺憾。」這番言論讓英格蘭名宿伊恩·賴特（Ian Wright）怒火中燒，在節目上毫不留情地痛批。他怒轟圖赫爾把球迷當傻子。他點出殘酷的數據：英格蘭全場在對方禁區只有區區 7次 觸球，而阿根廷足足有 28次。「禁區觸球只有7次還說發揮完美，這標準也太低了！」賴特質疑，圖赫爾明明有許多調整方案，例如換上梅努（Kobbie Mainoo）穩住控球，或是用拉什福德（Marcus Rashford）替換羅傑斯（Morgan Rogers）以速度衝擊對手防線，而不是一味退防。