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盧秀燕有組織、韓國瑜有魅力！吳靜怡駁蔣萬安選總統機會

2026縣市長選舉進入倒數4個月，隨著中聯致癌油案持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾今（25）日走上凱道抗議，黨內包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文紛紛表態力挺，也讓外界再度關注其是否正布局2028總統大選。不過，政治評論員吳靜怡認為，至今未見台中市長參選人江啟臣參與的大規模地方動員與抗議，蔣萬安單單想靠這場造勢就能競逐總統「不可能」！吳靜怡表示，凱道遊行最大的問題不是人數，而是缺乏真正能凝聚社會的公共訴求，蔣萬安的手法比黃國昌操盤柯文哲一系列「清清白白」的活動還不如！這也反映出國民黨近年最大的危機，逐漸失去在野黨應有對執政黨監督功能，甚至連中聯油脂所在地台中，都未見江啟臣參與的大規模地方動員與抗議，整場凱道遊行更像是一場政治操作，而非回應社會期待。「更重要的是，這場遊行恐怕難以改變國民黨在五個關鍵縣市的選戰困境。」吳靜怡指出，新北市李四川仍未明顯拉開與蘇巧慧的競爭；宜蘭縣在林姿妙卸任後，藍營組織面臨重新整合，宜蘭基本盤回歸傳統綠大於藍，吳宗憲「本人」反而比「單純名字」更無人氣，而被藍營掛上「賴清德的代理人」林國璋反而更彰顯正統性。吳靜怡續指，新竹縣初選後藍營尚未完全整合，竹北又因民眾黨堅持提名邱臣遠，藍白合作充滿變數，而鄭朝方在竹北跨越政黨的支持基礎仍相當穩固；彰化縣魏平政即使上了看板仍無知名度，民調持續維持第三，地方組織尚需跟謝家整合；嘉義市則因民眾黨地方實力有限，提名張啟楷之後，發現民眾黨空軍相當低靡不如預期，柯文哲沒有選票效應，最後仍得依靠國民黨既有執政資源。最後，吳靜怡也強調，真正決定2026地方選舉勝負的，不會是一場凱道，而是國民黨是否能重新找回與社會對話的能力、提出人民願意相信的改革方向，並重建在野黨應有的監督角色。她直言，盧秀燕有組織、韓國瑜有魅力，蔣萬安只有梳好的油頭，沒有鄭麗文黨中央奧援就不會有這場凱道，「所以蔣萬安單單想靠這場造勢就能競逐總統，不可能」！