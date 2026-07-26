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▲胡宇威（左）分手鬼鬼後認識陳庭妮（右），兩人在愛情長跑8年後才公開認愛。（圖／資料照）

男星胡宇威與陳庭妮2023年登記結婚，日前也公開女兒出生的消息，正式升格當父母。而胡宇威過去與陳庭妮交往時很低調，直到戀愛8年、求婚成功後才公開認愛，這也不是他第一次談地下戀。當年和鬼鬼交往時，胡宇威一樣不願公開，此事讓鬼鬼媽媽氣炸，一度痛罵胡宇威「到底把我女兒當什麼？」胡宇威與鬼鬼2011年因拍台劇《戀夏38℃》相識，假戲真做展開交往，這段地下戀維持了3年左右，直到分手後才曝光。當時鬼鬼媽媽因生氣胡宇威不肯認愛，就私自公開他與鬼鬼的親密合照，並氣憤罵道：「3年來都沒承認，到底把我女兒當什麼。」而胡宇威後續與陳庭妮合作《真愛趁現在》也傳出緋聞，他更被指疑似劈腿。對此，胡宇威當時的經紀公司回應，他確實有跟鬼鬼交往過，但在拍《真愛》前兩人就已無聯絡了，胡宇威與陳庭妮也只是好友，否認腳踏兩條船的說法。不過胡宇威後來確實和陳庭妮走在一起，兩人更在緋聞傳了多年之後，才於2022年1月首度公開認愛。當時胡宇威已經求婚成功，並在隔年於美國登記結婚。至於藏愛原因，胡宇威解釋過，主要是不希望戀情模糊工作焦點，因此他與陳庭妮交往初期甚至連爸媽都瞞。而這次陳庭妮懷孕當媽，夫妻倆也維持一貫的低調作風，直到寶寶出生才公開。這喜訊不僅嚇到粉絲，就連同劇好友鍾欣凌也都很吃驚，表示自己也只比大家提前一天知道而已。