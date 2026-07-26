紅霞颱風昨日遠離台灣，中央氣象署亦解除海上颱風警報，但準白海豚颱風有機會接力生成，根據氣象專家吳德榮表示，各國模式預測，將成「超級聖嬰年」強又大颱風，但對台無直接影響。此外，今、明（26、27）仍受到颱風外圍環流影響，東南部要注意午後雷雨發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅霞颱風剛走！準白海豚接力生成：估成聖嬰年「強又大」颱風

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，第12號颱風「紅霞」已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱，但其殘餘環流將為華南帶來大量降雨的威脅；有相關行程、應注意。

▲紅霞颱風已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱。（圖/中央氣象署）
▲紅霞颱風已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱。（圖/中央氣象署）
吳德榮進一步說明，本週各國模式又有颱風生成的模擬，即使又會增強為典型「超級聖嬰年」大而強的颱風，但各國的模擬路徑顯示，皆對台無威脅

東南部雨再灌2天！下週二起回到好天氣

吳德榮分析，今日「紅霞」外圍水氣影響，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。中部以北白天仍應注意高溫。各地氣溫如下：北部24至37度、中部24至37度、南部23至35度、東部23至36度。

▲氣象署公布未來一週定量降水趨勢，週日至週一南方雲系北移，花東、南部及午後山區為主要降雨熱區；週二水氣仍多，中部以北山區須防局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署公布未來一週定量降水趨勢，週日至週一南方雲系北移，花東、南部及午後山區為主要降雨熱區；週二水氣仍多，中部以北山區須防局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
最新模式模擬顯示，明（27）日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；下週二、三（28、29日）水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，連三天在未降雨前、天氣偏熱，要防曬、防中暑。

下週四至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。下週日至下下週二（8月2至4日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防晒、防中暑。

▲中央氣象署未來高溫趨勢圖顯示，下週三起全台各地轉晴，高溫將飆升至 33 至 36 度。（圖／氣象署提供）
▲中央氣象署未來高溫趨勢圖顯示，下週三起全台各地轉晴，高溫將飆升至 33 至 36 度。（圖／氣象署提供）

更多「紅霞颱風」相關新聞。

相關新聞
陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

致力於提供完善且多元...