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紅霞颱風剛走！準白海豚接力生成：估成聖嬰年「強又大」颱風

▲紅霞颱風已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱。（圖/中央氣象署）

本週各國模式又有颱風生成的模擬，即使又會增強為典型「超級聖嬰年」大而強的颱風，但各國的模擬路徑顯示，皆對台無威脅

東南部雨再灌2天！下週二起回到好天氣

今日「紅霞」外圍水氣影響，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區

▲氣象署公布未來一週定量降水趨勢，週日至週一南方雲系北移，花東、南部及午後山區為主要降雨熱區；週二水氣仍多，中部以北山區須防局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明（27）日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率