紅霞颱風昨日遠離台灣，中央氣象署亦解除海上颱風警報，但準白海豚颱風有機會接力生成，根據氣象專家吳德榮表示，各國模式預測，將成「超級聖嬰年」強又大颱風，但對台無直接影響。此外，今、明（26、27）仍受到颱風外圍環流影響，東南部要注意午後雷雨發生。
紅霞颱風剛走！準白海豚接力生成：估成聖嬰年「強又大」颱風
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，第12號颱風「紅霞」已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱，但其殘餘環流將為華南帶來大量降雨的威脅；有相關行程、應注意。
吳德榮進一步說明，本週各國模式又有颱風生成的模擬，即使又會增強為典型「超級聖嬰年」大而強的颱風，但各國的模擬路徑顯示，皆對台無威脅。
東南部雨再灌2天！下週二起回到好天氣
吳德榮分析，今日「紅霞」外圍水氣影響，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。中部以北白天仍應注意高溫。各地氣溫如下：北部24至37度、中部24至37度、南部23至35度、東部23至36度。
最新模式模擬顯示，明（27）日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；下週二、三（28、29日）水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，連三天在未降雨前、天氣偏熱，要防曬、防中暑。
下週四至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。下週日至下下週二（8月2至4日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防晒、防中暑。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，第12號颱風「紅霞」已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱，但其殘餘環流將為華南帶來大量降雨的威脅；有相關行程、應注意。
東南部雨再灌2天！下週二起回到好天氣
吳德榮分析，今日「紅霞」外圍水氣影響，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。中部以北白天仍應注意高溫。各地氣溫如下：北部24至37度、中部24至37度、南部23至35度、東部23至36度。
下週四至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。下週日至下下週二（8月2至4日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防晒、防中暑。
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