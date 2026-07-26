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范姜彥豐日前在IG分享，住家突然「被賣掉」，緊急找搬家公司協助搬家，語氣相當無奈，不少人好奇，粿粿出軌在先，為什麼還能擅自將范姜正在住的房子賣掉？范姜也在留言區解釋，因為房子是共同購買，當初是買在粿粿名下，「無奈我並無權決定。」范姜彥豐和粿粿去年10月爆出婚變，粿粿出軌王子（邱勝翊）震驚各界，而兩人也正式進入離婚官司，沒想到范姜突然收到通知，「我現在的住所被賣掉了！」只有2週的時間搬家，讓他非常無奈，好在有搬家公司協助，才順利在短時間內完成搬家。不少人好奇，粿粿出軌在先，離婚官司也還在打，為什麼她可以如此決絕將房子直接賣掉？范姜彥豐也在留言處給答案，「謝謝關心，因為很多人問，我還是簡單解釋一下吧，是共同購買的住所，只是因為當初買在女方名下，所以雖然早有表示，希望官司結束後再進行處理，但無奈我並無權決定。」言下之意粿粿並不在意官司是否結束，只想趕快處理掉房子，許多粉絲都湧入替范姜加油打氣，「你會越來越好的」、「真的有嚇到，加油」、「真的太帥了，一定會找到越來越好的自己的」、「之後的生活一定會越來越好的」。不過關於房產的細節，或許粿粿也有為難之處，只有兩人知道真相，粿粿也在去年底與好看娛樂解約，記者詢問細節，截稿前尚未獲得回應。