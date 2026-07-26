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王子麵包裝為什麼分黃色、粉紅色？內行公布正解：長知識了

▲有民眾意外發現「粉紅色包裝」的王子麵，引來內行點出與經典款差別在於麵體。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

其中就有內行人點出粉紅色包裝差別，關鍵在於麵體比一般款還寬，「寬麵，我自己覺得沒普通版的好吃且好像比較容易爛，買過一次就沒再買」、「粉紅寬麵喔」。

王子麵有3種包裝！「黃色、橘色、粉紅色差在哪」官方解答

黃色是一般用來乾吃，橘色和粉紅色則是滷味專用。但橘色、粉紅色麵體不同，橘色麵條是一般規格，粉紅色則是採用較寬麵條。

▲王子麵除了一般市面上常見的黃色包裝以外，同時還有「橘色、粉紅色」包裝款式。（圖／小王子生活屋臉書）

王子麵為什麼叫王子麵？比科學麵還老：小男孩商標來自他

「王子麵」之所以取名為王子麵，來自於味王公司對此產品極高重視，將其視為「味王的孩子」因而得名。

是依照70年代童星王懷麟為靈感所設計的商標，並搭上當時紅葉少棒隊帶動的棒球熱潮，將其戴上棒球帽

經典速食麵品牌「王子麵」陪伴台灣人長大56年，是首款「把泡麵當零食吃」的國民點心麵。但近期有民眾表示，發現王子麵除了經典黃色包裝以外，還有推出「粉紅色包裝」，讓外界好奇有何差異。事實上，，讓一票人大長知識。有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」好奇發文，表示最近來到一間火鍋店用餐，發現自助吧供顧客拿取的王子麵，，讓他震驚直呼「居然有粉紅色的王子麵，在我們附近區域真的很少見，你們看過嗎？」貼文曝光後，隨即引發眾人熱議，「我知道有滷味版沒粉包的，第一次看到粉紅色的」、「還真沒看過」，事實上，過去王子麵官方臉書「小王子生活屋」曾介紹，王子麵除了一般市面上常見的黃色包裝以外，同時還有「橘色、粉紅色」包裝款式，其差別在於據了解，王子麵是台灣極具代表性的速食麵品牌，由味王公司於1970年代與日本明星食品公司技術合作，所推出的熱水沖泡即食速食麵，而王子麵經典小男孩圖案由來，，為產品增添陽光與活潑的時代感。後來王子麵至今已陪伴無數台灣人長大，是台灣人共同的童年記憶與經典零食，近年來跨界推出泡麵、餅乾及授權聯名產品，讓老牌再度引發話題。