武嶺一棵四季常綠的大樹近日引發討論，一名網友多次前往武嶺時，發現有一棵樹一年四季都維持翠綠模樣，由於外觀太過完美，讓他不禁質疑是假的，沒想到一查詢才知道竟是偽裝成樹木的電信基地台。消息曝光後，不少網友直呼完全沒發現，甚至笑稱難怪武嶺收訊特別好，「原來是電信站呀，被騙了很久！」太魯閣國家公園管理處表示，該基地台由兩家電信業者投入上百萬元建置，2022年啟用後改善合歡山及周邊山區通訊品質，也兼顧自然景觀與山域救援需求，而類似的「間諜樹」也有人在陽明山見過。
武嶺「神秘綠樹」真相曝光！四季翠綠像假的：被騙好多年
一名網友近日在Threads分享，自己今年已多次前往武嶺，每次到訪都注意到現場有一棵樹始終綠意盎然，「怎麼可以有品種一年四季都長一樣，也一樣翠綠」，甚至讓人懷疑是假樹。他因此特地拍下照片並上網查詢，沒想到意外發現，這棵看似普通的樹，其實是一座偽裝成樹木造型的電信基地台。
貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，紛紛留言表示，「好像狸想世界的喇叭樹喔，原來現實中真的有耶」、「陽明山夢幻湖停車場也有一棵」、「太像真的會維修找不到，但是又不能太假到很突兀」、「哈哈哈哈這還真是不可思議」、「原來是電信站呀，被騙了很久」、「完全沒發現！還想說這樹長得真好」、「難怪武嶺訊號比我家好」、「長知識了，原來有這種酷東西，也算是很用心」。
為兼顧景觀與通訊！「間諜樹」功能曝光太實用
事實上，太魯閣國家公園管理處曾說明，這座俗稱「假樹基地台」的設施，是配合改善合歡山山區通訊品質所建置。當時因應國家通訊傳播委員會（NCC）推動提升山域通訊品質計畫，為了兼顧自然景觀與生態環境，由兩家電信業者共同投入上百萬元，打造外觀仿照樹木的基地台，降低人工設施對高山景觀的影響。
這座樹造型基地台於2021年底完工，並在2022年初正式啟用，大禹嶺至合歡山管理站沿線的通訊品質獲得明顯改善，連帶提升屏風山等周邊山域的訊號覆蓋。
太管處表示，完善的通訊環境有助於登山客遇到意外時，能即時透過手機對外求救，提升搜救及救災效率，同時避免大型基地台破壞山林景觀，因此特地將設備偽裝成樹木造型，又被不少人暱稱為「間諜樹」。雖然外觀相當逼真，但仍被眼尖民眾發現真實身分，再度掀起網路熱議。
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一名網友近日在Threads分享，自己今年已多次前往武嶺，每次到訪都注意到現場有一棵樹始終綠意盎然，「怎麼可以有品種一年四季都長一樣，也一樣翠綠」，甚至讓人懷疑是假樹。他因此特地拍下照片並上網查詢，沒想到意外發現，這棵看似普通的樹，其實是一座偽裝成樹木造型的電信基地台。
為兼顧景觀與通訊！「間諜樹」功能曝光太實用
事實上，太魯閣國家公園管理處曾說明，這座俗稱「假樹基地台」的設施，是配合改善合歡山山區通訊品質所建置。當時因應國家通訊傳播委員會（NCC）推動提升山域通訊品質計畫，為了兼顧自然景觀與生態環境，由兩家電信業者共同投入上百萬元，打造外觀仿照樹木的基地台，降低人工設施對高山景觀的影響。
這座樹造型基地台於2021年底完工，並在2022年初正式啟用，大禹嶺至合歡山管理站沿線的通訊品質獲得明顯改善，連帶提升屏風山等周邊山域的訊號覆蓋。
太管處表示，完善的通訊環境有助於登山客遇到意外時，能即時透過手機對外求救，提升搜救及救災效率，同時避免大型基地台破壞山林景觀，因此特地將設備偽裝成樹木造型，又被不少人暱稱為「間諜樹」。雖然外觀相當逼真，但仍被眼尖民眾發現真實身分，再度掀起網路熱議。