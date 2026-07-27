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▲曾馨瑩嫁給郭台銘18年，兩人生下2女1子。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘6月底時爆出與謝姓女球友的緋聞，事件延燒1個月，他與妻子曾馨瑩再也沒公開同框，夫妻關係降至冰點。據說曾馨瑩為此消瘦了不少，身體越來越虛弱，一向一意孤行的郭台銘看在眼裡，終究是不捨，有對曾馨瑩釋出關懷，夫妻關係因此回暖。據《鏡週刊》報導，郭董緋聞曝光後，夫妻關係出現裂痕，但一向大男人主義的郭台銘並未正面與曾馨瑩談論此事，曾馨瑩只能暗自傷神，身體狀況因此越來越差，長期失眠與焦慮導致她免疫力下降，關節都腫了起來，為此多次去看醫生。這些委屈郭董都看在眼裡，因此最終還是選擇與曾馨瑩破冰，關心她的身體狀況。知情人透露，郭董此舉讓夫妻關係回暖，算是踏出和解的第一步。而兩人結婚18年，作為豪門闊太的曾馨瑩其實有很多不為人知的辛酸無法言說，因此她已長期習慣隱忍。曾馨瑩去年9月就在社群發文，以灰姑娘仙度瑞拉的故事來隱喻：「Cinderella最打動人的地方，不只是她最後得到幸福，而是她在困境中依然選擇善良與希望，不讓仇恨吞噬自己，相信世界仍有光明，也相信自己值得美好」，就像是在對自己的婚姻喊話。而郭台銘與女球友的關係究竟有沒有超過友誼的界線，他至今沒公開回應，外界不得而知。不過郭董曾被狗仔多次拍到接送女方，女球友還幫他塗抹防曬乳，互動很親暱。緋聞曝光後，兩人還曾試圖私下見面，但因發現被狗仔跟拍才中斷，目前不確定是否還有聯繫。