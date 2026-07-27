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▲傅子純（前排左1）與王凱（後排左3）都是星友們公認的好演員。（圖／民視提供）

男星王凱（本名王建隆）昨（26）日被發現在家中猝死，享年43歲。而王凱過去曾和傅子純合作拍8點檔《市井豪門》，怎料都還很年輕的兩人卻相繼過世，令人遺憾。有粉絲看到兩人過往同框的YouTube影片跳出來，感到不捨，大家見狀也紛紛留言直呼：「他們在笑，我們在哭…他們在天堂相見乾杯聊天了」。王凱在2022年開播的《市井豪門》中，飾演反派角色「李俊豪」，是一名恐怖情人，在劇中幹了許多謀財害命的勾當，最終遭槍擊身亡。傅子純則飾演富有正義感的記者「陳逸凡」，和蘇晏霈飾演的「劉佳雯」相愛並選擇出國發展。兩人在該劇對戲的部分並不多，但有一起在記者會上受訪。當時的影片至今仍能在YouTube看到，昨日王凱的死訊曝光後，就有粉絲在Threads發文，貼出王凱和傅子純同框的片段，難過直呼：「Yt你不要在這個時候推薦我看這個啦，傅子純跟王凱…第一張兩個人都笑得很燦爛」。該篇貼文曝光後，引起觀眾共鳴，惹人鼻酸。大家紛紛不捨留言：「一個6月離開、一個7月離開，人生無常嗚嗚嗚」、「子純跟王凱兩人可以在一起軋戲乾杯了」、「他們在笑，我們在哭…他們在天堂相見乾杯聊天了」、「都是有實力又認真的型男」、「真的是好可惜，兩個都是那麼年輕的演員，都好喜歡他們」、「八點檔導演和劇組是不是該好好調整一下演員演戲的時間，不要讓他們過於操勞？」傅子純於6月7日過世，死因為肺炎併發敗血症，疑似急性白血病，當時也走得很突然，讓親友相當錯愕。女星兵家綺就發文感嘆：「曾經合作過的弟弟們，你們相約一個一個的離開，讓所有人都措手不及！難過的傷口還未癒合又再次的裂開。」