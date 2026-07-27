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感性喊「畢業了」 辛太太：往後會用力幸福

空軍F-16V戰機飛官辛柏毅今年1月執行夜航訓練時墜落花蓮外海，失聯至今仍未尋獲，國防部日前宣告其死亡並追晉少校。辛柏毅妻子近日在社群平台分享一系列婚紗照，只見她身穿白紗、懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」、「能成為你青春的人生伴侶真美好」，深情告白感動逾13萬名網友。辛柏毅1月6日晚間駕駛F-16V戰機自花蓮基地起飛執行夜間訓練，期間疑因空間迷向墜落外海。搜救單位歷經數月搜索，3月16日尋獲飛行資料紀錄器及部分機體殘骸，並送交美國原廠判讀，但始終未尋獲辛柏毅。總統府後續發布總統令追晉其為空軍少校，並於告別式頒贈褒揚令。事隔半年多，辛柏毅妻子25日晚間發出一系列白紗美照表示，「我想把你留下，也想把『我們』留下，這是最後一件替『我們』實現的浪漫」。她坦言，一直期待穿著婚紗站在丈夫身旁，也感性問道「這一路走來我有讓你安心了嗎？」文末更寫下，往後會用力幸福，並把丈夫收藏在自己的第27年，「辛太太準備畢業了，從今往後我是你永遠的寶寶，能成為你青春的人生伴侶真美好」。對此，大批網友紛紛湧入辛太太的版面留言表示：「被感動」、「都是天使」、「他一定也希望妳好好過日子」、「祝福辛太太往後餘生都平安順遂」、「祝福妳未來只有幸福」、「祝福妳未來無論是以何種形式都能感受到幸福」、「祝福妳，也向英雄致敬」。