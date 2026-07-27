目前中央政府2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」進度完成一讀、正等三讀審查。全台地方加碼今（27）日先發錢！根據雲林縣林內鄉公所表示，「每人領取現金3600元」生活慰助金；花蓮縣瑞穗鄉公所也表示，發放「每人現金3000元」振興經濟暨關懷鄉民禮金。本文整理2地方領取時間、地點、申請資格一次看。
今年證交稅收入全年有機會突破6000億元，日前立法院「財政委員會」質詢，關心中央政府是否順應民意、落實還稅於民。財政部長莊翠雲表示，資源須考量整體韌性、國家建設、舉債等因素，做最妥善的分配與有效運用，並舉例持續支持中小微企業轉型升級、青年政策等支出。
全台地方政府搶先自行實施普發現金，最新進度好消息是，雲林縣林內鄉領取「每人現金3600元」生活慰助金、花蓮縣瑞穗鄉發放「每人現金3000元」振興經濟禮金。
雲林縣林內鄉：每人領取「現金3600元」生活慰助金！發放資訊一覽
一、發放資格
1、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
2、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
二、發放金額
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
三、發放時間
第一階段（現金發放）
115年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。
7月27日（一）：九芎村－九芎活動中心
7月28日（二）上午：湖本村－湖本活動中心
7月28日（二）下午：林茂村－林茂活動中心
7月29日（三）：林中村－林中國小
7月30日（四）上午：林南村－林中國小
7月30日（四）下午：坪頂村－坪頂活動中心
8月3日（一）：林北村－林北集會所（國姓廟）
8月4日（二）上午：烏塗村－民生國小
8月4日（二）下午：烏麻村－烏麻活動中心
8月5日（三）下午：重興村－重興活動中心
8月8日（六）：各村鄉親－林內鄉公所
8月9日（日）：各村鄉親－林內鄉公所
第二階段（現金發放）
115年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。
第三階段（匯款或支票）
115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
四、攜帶文件
◾️個人領取
請攜帶：身分證正本、印章（或簽名）
◾️委託帶領
僅限配偶、二親等內血親或姻親代領。請備妥：委託書及相關證明文件。
◾️申請匯款轉帳
請檢附：切結書、受款人身分證明文件及印章、金融帳戶封面影本
◾️申請領取支票
115年9月9日前未領取現金亦無法申請匯款轉帳者。請檢附：領取支票申請暨切結書、本人身分證正本、印章。
五、注意事項
1、相關委託書、切結書等文件，即日起可於林內鄉公所官方網站下載，下載路徑：林內鄉公所官方網站→便民服務→表單下載→社會課。
2、如有疑問，請洽林內鄉公所，電話：05-5892001#253
雲林縣林內鄉公所表示，有關慰助金發放時間、地點、領取方式及相關規定，請以官網及FB粉絲專頁公告內容為主，切勿輕信或轉傳未經證實的訊息，以免影響自身權益。
花蓮縣瑞穗鄉：每人「現金3000元」振興經濟禮金！今領取資格一覽
一、領取資格
1. 中華民國115年3月31日（含當日）以前設籍於本鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。
2. 中華民國115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。
3. 設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。
二、領取金額
每人發放新台幣3000元整。
三、領取時間
第一階段｜全鄉集中發放
7月27日（一）～7月29日（三）瑞穗鄉青蓮寺
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第二階段｜各村巡迴發放
7月30日（四）～8月13日（四）各村指定社區活動中心
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第三階段｜公所補領
8月14日（五）瑞穗鄉公所
8月15日（六）～8月16日（日）瑞穗鄉公所
8月17日（一）～8月21日（五）瑞穗鄉公所
8月24日（一）～8月25日（二）瑞穗鄉公所
四、攜帶文件
◾️本人領取：請攜帶本人國民身分證正本及印章。
◾️委託他人代領：備妥委託書、受託人國民身分證正本及印章。
◾️未成年者或受監護宣告者：則由法定代理人代為領取，並攜帶相關身分證明文件及戶籍資料辦理。
五、注意事項
1. 先備妥應備文件，領取更快速！
為加快現場核對及發放作業，請鄉親出發前先確認應備文件是否齊全。若需委託他人代領，也請事先將委託書填寫完成，避免現場臨時填寫文件，影響排隊速度及等候時間。
2. 委託書不會填？公所可協助！
如不清楚委託書填寫方式，可於領取日前先至公所或村辦公處，由公所人員協助並由本人自行填寫，讓領取當天更加順利。
3. 天氣炎熱，請做好防暑措施！
目前正值盛夏，且預估領取人數較多，現場可能需要排隊等候。請鄉親耐心依序排隊，並注意身體狀況，適時補充水分、做好防曬，共同維護良好的領取秩序。
4. 三個階段皆可領取，不必急於第一天！
特別規劃三個領取階段，包含全鄉集中發放、各村巡迴發放及公所補領服務，並加開假日領取時段。建議鄉親可依自身方便的日期、時間及地點前往領取，分散人潮，減少久候，讓領取更加輕鬆便利。
瑞穗鄉公所表示，為加速作業流程，請鄉親事先確認通知單上指定的領取時間及地點，並備齊相關證件，以維護自身權益，共同迎接振興經濟的暖心政策。感謝鄉親配合與體諒，讓發放作業順利進行，共同營造安全、便利、友善的領取環境！
花蓮縣瑞穗鄉公所表示，為減輕鄉親生活負擔、活絡地方經濟，推動「振興經濟暨關懷鄉民禮金」發放，每位符合資格的鄉民可領取新台幣3000元；期盼透過實質補助，減輕家庭壓力，也鼓勵鄉親優先在地消費，帶動商圈、市場及各行各業發展，讓經濟活水留在瑞穗。
瑞穗鄉長吳萬德今在現場表示，「面對物價持續上漲，公所以實際行動照顧鄉親，期盼透過振興禮金減輕民眾負擔，同時促進地方消費循環，提升整體經濟動能，打造幸福安居樂業的瑞穗。」
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全台地方政府搶先自行實施普發現金，最新進度好消息是，雲林縣林內鄉領取「每人現金3600元」生活慰助金、花蓮縣瑞穗鄉發放「每人現金3000元」振興經濟禮金。
雲林縣林內鄉：每人領取「現金3600元」生活慰助金！發放資訊一覽
一、發放資格
1、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
2、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
二、發放金額
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
三、發放時間
第一階段（現金發放）
115年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。
7月27日（一）：九芎村－九芎活動中心
7月28日（二）上午：湖本村－湖本活動中心
7月28日（二）下午：林茂村－林茂活動中心
7月29日（三）：林中村－林中國小
7月30日（四）上午：林南村－林中國小
7月30日（四）下午：坪頂村－坪頂活動中心
8月3日（一）：林北村－林北集會所（國姓廟）
8月4日（二）上午：烏塗村－民生國小
8月4日（二）下午：烏麻村－烏麻活動中心
8月5日（三）下午：重興村－重興活動中心
8月8日（六）：各村鄉親－林內鄉公所
8月9日（日）：各村鄉親－林內鄉公所
第二階段（現金發放）
115年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。
第三階段（匯款或支票）
115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
|
日期
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村別
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地點
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7月27日（一）
|
九芎村
|
九芎活動中心
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7月28日（二）上午
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湖本村
|
湖本活動中心
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7月28日（二）下午
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林茂村
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林茂活動中心
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7月29日（三）
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林中村
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林中國小
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7月30日（四）上午
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林南村
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林中國小
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7月30日（四）下午
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坪頂村
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坪頂活動中心
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8月3日（一）
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林北村
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林北集會所（國姓廟）
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8月4日（二）上午
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烏塗村
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民生國小
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8月4日（二）下午
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烏麻村
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烏麻活動中心
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8月5日（三）下午
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重興村
|
重興活動中心
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8月8日（六）
|
各村鄉親
|
林內鄉公所
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8月9日（日）
|
各村鄉親
|
林內鄉公所
◾️個人領取
請攜帶：身分證正本、印章（或簽名）
◾️委託帶領
僅限配偶、二親等內血親或姻親代領。請備妥：委託書及相關證明文件。
◾️申請匯款轉帳
請檢附：切結書、受款人身分證明文件及印章、金融帳戶封面影本
◾️申請領取支票
115年9月9日前未領取現金亦無法申請匯款轉帳者。請檢附：領取支票申請暨切結書、本人身分證正本、印章。
五、注意事項
1、相關委託書、切結書等文件，即日起可於林內鄉公所官方網站下載，下載路徑：林內鄉公所官方網站→便民服務→表單下載→社會課。
2、如有疑問，請洽林內鄉公所，電話：05-5892001#253
雲林縣林內鄉公所表示，有關慰助金發放時間、地點、領取方式及相關規定，請以官網及FB粉絲專頁公告內容為主，切勿輕信或轉傳未經證實的訊息，以免影響自身權益。
一、領取資格
1. 中華民國115年3月31日（含當日）以前設籍於本鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。
2. 中華民國115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。
3. 設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。
二、領取金額
每人發放新台幣3000元整。
三、領取時間
第一階段｜全鄉集中發放
7月27日（一）～7月29日（三）瑞穗鄉青蓮寺
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第二階段｜各村巡迴發放
7月30日（四）～8月13日（四）各村指定社區活動中心
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第三階段｜公所補領
8月14日（五）瑞穗鄉公所
8月15日（六）～8月16日（日）瑞穗鄉公所
8月17日（一）～8月21日（五）瑞穗鄉公所
8月24日（一）～8月25日（二）瑞穗鄉公所
|村別
|發放日期
|地點
|地址
|全鄉
|
7月27日～7月29日
|瑞穗鄉青蓮寺
|瑞美村仁愛路 109 號
|瑞穗村
|
7月30日～7月31日
|瑞穗社區活動中心
|瑞穗村 14 鄰民生街 41 號
|瑞美村・瑞良村
|
7月30日～7月31日
|瑞美社區活動中心
|瑞美村 13 鄰中山路二段 387 號
|舞鶴村
|8月3日
|舞鶴社區活動中心
|舞鶴村 14 鄰中正南路二段 278 號
|瑞祥村
|8月4日
|瑞祥社區活動中心
|瑞祥村 4 鄰祥北路二段 127 號
|瑞北村
|8月5日
|瑞北社區活動中心
|瑞北村 1 鄰中正北路二段 39 之 5 號
|富興村
|8月6日
|富興社區活動中心
|富興村 13 鄰東興路 123 之 1 號
|鶴岡村
|8月10日
|鶴岡社區活動中心
|鶴岡村 14 鄰興鶴路一段 85 之 6 號
|奇美村
|8月11日
|奇美社區活動中心
|奇美村 3 鄰奇美 16 號
|富民村
|8月12日
|富民社區活動中心
|富民村 2 鄰中正路一段 208 之 1 號
|富源村
|8月13日
|富源社區活動中心
|富源村 10 鄰學士路 31 號
|全鄉
|
8月14日
8月15日～8月16日
8月17日～8月21日
8月24日～8月25日
|瑞穗鄉公所
|瑞穗鄉成功南路 19 號
◾️本人領取：請攜帶本人國民身分證正本及印章。
◾️委託他人代領：備妥委託書、受託人國民身分證正本及印章。
◾️未成年者或受監護宣告者：則由法定代理人代為領取，並攜帶相關身分證明文件及戶籍資料辦理。
五、注意事項
1. 先備妥應備文件，領取更快速！
為加快現場核對及發放作業，請鄉親出發前先確認應備文件是否齊全。若需委託他人代領，也請事先將委託書填寫完成，避免現場臨時填寫文件，影響排隊速度及等候時間。
2. 委託書不會填？公所可協助！
如不清楚委託書填寫方式，可於領取日前先至公所或村辦公處，由公所人員協助並由本人自行填寫，讓領取當天更加順利。
3. 天氣炎熱，請做好防暑措施！
目前正值盛夏，且預估領取人數較多，現場可能需要排隊等候。請鄉親耐心依序排隊，並注意身體狀況，適時補充水分、做好防曬，共同維護良好的領取秩序。
4. 三個階段皆可領取，不必急於第一天！
特別規劃三個領取階段，包含全鄉集中發放、各村巡迴發放及公所補領服務，並加開假日領取時段。建議鄉親可依自身方便的日期、時間及地點前往領取，分散人潮，減少久候，讓領取更加輕鬆便利。
瑞穗鄉公所表示，為加速作業流程，請鄉親事先確認通知單上指定的領取時間及地點，並備齊相關證件，以維護自身權益，共同迎接振興經濟的暖心政策。感謝鄉親配合與體諒，讓發放作業順利進行，共同營造安全、便利、友善的領取環境！
瑞穗鄉長吳萬德今在現場表示，「面對物價持續上漲，公所以實際行動照顧鄉親，期盼透過振興禮金減輕民眾負擔，同時促進地方消費循環，提升整體經濟動能，打造幸福安居樂業的瑞穗。」