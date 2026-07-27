目前中央政府2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」進度完成一讀、正等三讀審查。全台地方加碼今（27）日先發錢！根據雲林縣林內鄉公所表示，「每人領取現金3600元」生活慰助金；花蓮縣瑞穗鄉公所也表示，發放「每人現金3000元」振興經濟暨關懷鄉民禮金。本文整理2地方領取時間、地點、申請資格一次看。

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今年證交稅收入全年有機會突破6000億元，日前立法院「財政委員會」質詢，關心中央政府是否順應民意、落實還稅於民。財政部長莊翠雲表示，資源須考量整體韌性、國家建設、舉債等因素，做最妥善的分配與有效運用，並舉例持續支持中小微企業轉型升級、青年政策等支出。

全台地方政府搶先自行實施普發現金，最新進度好消息是，雲林縣林內鄉領取「每人現金3600元」生活慰助金、花蓮縣瑞穗鄉發放「每人現金3000元」振興經濟禮金。

雲林縣林內鄉：每人領取「現金3600元」生活慰助金！發放資訊一覽​​​​​​

一、發放資格

　1、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。

　2、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。

二、發放金額

　每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。

三、發放時間

　第一階段（現金發放）

　115年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。

　　7月27日（一）：九芎村－九芎活動中心

　　7月28日（二）上午：湖本村－湖本活動中心

　　7月28日（二）下午：林茂村－林茂活動中心

　　7月29日（三）：林中村－林中國小

　　7月30日（四）上午：林南村－林中國小

　　7月30日（四）下午：坪頂村－坪頂活動中心

　　8月3日（一）：林北村－林北集會所（國姓廟）

　　8月4日（二）上午：烏塗村－民生國小

　　8月4日（二）下午：烏麻村－烏麻活動中心

　　8月5日（三）下午：重興村－重興活動中心

　　8月8日（六）：各村鄉親－林內鄉公所

　　8月9日（日）：各村鄉親－林內鄉公所

　第二階段（現金發放）

　115年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。

　第三階段（匯款或支票）

　115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。

日期

村別

地點

7月27日（一）

九芎村

九芎活動中心

7月28日（二）上午

湖本村

湖本活動中心

7月28日（二）下午

林茂村

林茂活動中心

7月29日（三）

林中村

林中國小

7月30日（四）上午

林南村

林中國小

7月30日（四）下午

坪頂村

坪頂活動中心

8月3日（一）

林北村

林北集會所（國姓廟）

8月4日（二）上午

烏塗村

民生國小

8月4日（二）下午

烏麻村

烏麻活動中心

8月5日（三）下午

重興村

重興活動中心

8月8日（六）

各村鄉親

林內鄉公所

8月9日（日）

各村鄉親

林內鄉公所
四、攜帶文件

　◾️個人領取

　　請攜帶：身分證正本、印章（或簽名）

　◾️委託帶領

　　僅限配偶、二親等內血親或姻親代領。請備妥：委託書及相關證明文件。

　◾️申請匯款轉帳

　　請檢附：切結書、受款人身分證明文件及印章、金融帳戶封面影本

　◾️申請領取支票

　　115年9月9日前未領取現金亦無法申請匯款轉帳者。請檢附：領取支票申請暨切結書、本人身分證正本、印章。

五、注意事項

　1、相關委託書、切結書等文件，即日起可於林內鄉公所官方網站下載，下載路徑：林內鄉公所官方網站→便民服務→表單下載→社會課。

　2、如有疑問，請洽林內鄉公所，電話：05-5892001#253

雲林縣林內鄉公所表示，有關慰助金發放時間、地點、領取方式及相關規定，請以官網及FB粉絲專頁公告內容為主，切勿輕信或轉傳未經證實的訊息，以免影響自身權益。

花蓮縣瑞穗鄉：每人「現金3000元」振興經濟禮金！今領取資格一覽

一、領取資格

　1. 中華民國115年3月31日（含當日）以前設籍於本鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。

　2. 中華民國115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。

　3. 設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。

二、領取金額

　每人發放新台幣3000元整。

三、領取時間

　第一階段｜全鄉集中發放

　　7月27日（一）～7月29日（三）瑞穗鄉青蓮寺

　　上午09:00-12:00、下午13:00-17:00

　第二階段｜各村巡迴發放

　　7月30日（四）～8月13日（四）各村指定社區活動中心

　　上午09:00-12:00、下午13:00-17:00

　第三階段｜公所補領

　　8月14日（五）瑞穗鄉公所

　　8月15日（六）～8月16日（日）瑞穗鄉公所

　　8月17日（一）～8月21日（五）瑞穗鄉公所

　　8月24日（一）～8月25日（二）瑞穗鄉公所

村別 發放日期 地點 地址
全鄉

7月27日～7月29日

 瑞穗鄉青蓮寺 瑞美村仁愛路 109 號
瑞穗村

7月30日～7月31日

 瑞穗社區活動中心 瑞穗村 14 鄰民生街 41 號
瑞美村・瑞良村

7月30日～7月31日

 瑞美社區活動中心 瑞美村 13 鄰中山路二段 387 號
舞鶴村 8月3日 舞鶴社區活動中心 舞鶴村 14 鄰中正南路二段 278 號
瑞祥村 8月4日 瑞祥社區活動中心 瑞祥村 4 鄰祥北路二段 127 號
瑞北村 8月5日 瑞北社區活動中心 瑞北村 1 鄰中正北路二段 39 之 5 號
富興村 8月6日 富興社區活動中心 富興村 13 鄰東興路 123 之 1 號
鶴岡村 8月10日 鶴岡社區活動中心 鶴岡村 14 鄰興鶴路一段 85 之 6 號
奇美村 8月11日 奇美社區活動中心 奇美村 3 鄰奇美 16 號
富民村 8月12日 富民社區活動中心 富民村 2 鄰中正路一段 208 之 1 號
富源村 8月13日 富源社區活動中心 富源村 10 鄰學士路 31 號
全鄉

8月14日

8月15日～8月16日

8月17日～8月21日

8月24日～8月25日

 瑞穗鄉公所 瑞穗鄉成功南路 19 號
四、攜帶文件

　◾️本人領取：請攜帶本人國民身分證正本及印章。

　◾️委託他人代領：備妥委託書、受託人國民身分證正本及印章。

　◾️未成年者或受監護宣告者：則由法定代理人代為領取，並攜帶相關身分證明文件及戶籍資料辦理。

五、注意事項

　1. 先備妥應備文件，領取更快速！

　　為加快現場核對及發放作業，請鄉親出發前先確認應備文件是否齊全。若需委託他人代領，也請事先將委託書填寫完成，避免現場臨時填寫文件，影響排隊速度及等候時間。

　2. 委託書不會填？公所可協助！

　　如不清楚委託書填寫方式，可於領取日前先至公所或村辦公處，由公所人員協助並由本人自行填寫，讓領取當天更加順利。

　3. 天氣炎熱，請做好防暑措施！

　　目前正值盛夏，且預估領取人數較多，現場可能需要排隊等候。請鄉親耐心依序排隊，並注意身體狀況，適時補充水分、做好防曬，共同維護良好的領取秩序。

　4. 三個階段皆可領取，不必急於第一天！

　　特別規劃三個領取階段，包含全鄉集中發放、各村巡迴發放及公所補領服務，並加開假日領取時段。建議鄉親可依自身方便的日期、時間及地點前往領取，分散人潮，減少久候，讓領取更加輕鬆便利。

瑞穗鄉公所表示，為加速作業流程，請鄉親事先確認通知單上指定的領取時間及地點，並備齊相關證件，以維護自身權益，共同迎接振興經濟的暖心政策。感謝鄉親配合與體諒，讓發放作業順利進行，共同營造安全、便利、友善的領取環境！

花蓮縣瑞穗鄉公所表示，為減輕鄉親生活負擔、活絡地方經濟，推動「振興經濟暨關懷鄉民禮金」發放，每位符合資格的鄉民可領取新台幣3000元；期盼透過實質補助，減輕家庭壓力，也鼓勵鄉親優先在地消費，帶動商圈、市場及各行各業發展，讓經濟活水留在瑞穗。

瑞穗鄉長吳萬德今在現場表示，「面對物價持續上漲，公所以實際行動照顧鄉親，期盼透過振興禮金減輕民眾負擔，同時促進地方消費循環，提升整體經濟動能，打造幸福安居樂業的瑞穗。」

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...