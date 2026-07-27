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好市多冷凍藍莓「9分鐘就賣光」！會員啟動黑鑽卡開搶

申辦黑鑽卡對他唯一的好處，就是可以提早1小時入場，並順利搶到人人愛的冷凍加拿大藍莓

▲好市多「亞細亞田園冷凍加拿大藍莓」近期爆紅，甚至有會員啟動黑鑽卡提早入場搶貨。（圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

甚至還有民眾回報，儘管使用黑鑽卡提早入場，但賣場剛開賣9分鐘就全空了，崩潰直呼「中和09:09就沒貨了」。

好市多加拿大冷凍藍莓突爆紅！官方直接限購：熱賣原因曝光

▲好市多「亞細亞田園冷凍加拿大藍莓」是一款在美式賣場好市多極受歡迎的進口冷凍水果，1.5公斤大包裝價格為349元。（圖／好市多商品資訊分享臉書）

認為冷凍藍莓不僅營養價值高，相較進口新鮮藍莓價格更親民，保存期限也更長，加上免清洗、免去蒂，開封即可直接食用，無論單吃、加入優格或打成果昔都很方便

美式賣場好市多（Costco）熱銷商品眾多，像是牛奶、烤雞等都是賣場搶手貨，，可見這款藍莓人氣相當高。近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」表示，，幽默直呼「黑鑽卡對我來說唯一好處，早起的人有藍莓吃」。貼文曝光後，瞬間引來會員認同留言，「等好久都沒貨！！總算有了」、「終於有了，夏天吃這個跟吃冰一樣爽！」、「真的，黑鑽卡唯一好處」，近期好市多「亞細亞田園冷凍加拿大藍莓」是一款在美式賣場好市多極受歡迎的進口冷凍水果，1.5公斤大包裝價格為349元，產地加拿大，最大特色在於免清洗即食，被許多人公認是家中冰箱必備神物。不少人點出熱賣原因，，因此深受許多老饕與注重健康飲食族群喜愛，也成為不少家庭冰箱裡的常備水果。不過，亦有人認為沒必要特地前往好市多搶購，表示「亞細亞田園冷凍加拿大藍莓」除了好市多賣場外，momo購物網等電商平台也有販售，雖然售價可能稍高，但若不介意價差，仍可直接透過網購下單，不用一早排隊，也不必擔心商品開門沒多久就被掃光。