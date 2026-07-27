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▲記者實際前往全家後，發現要買到HAHABABY聯名福箱並不容易，因每間門市僅配送1至2個，且售完為止。（圖／記者王意馨攝）

蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，被點出超過30樣商品與日韓品牌相似，而夫妻倆至今對外採取「冷處理」態度持續神隱中，網路上也開始掀起抵制潮。不過HAHABABY聯名福箱近日悄悄在全家開賣，特價499元一個，《NOWNEWS今日新聞》記者也實際直擊，商品與《怪獸電力公司》、《玩具總動員》等人氣IP聯名款擺放在一起，昨日才到貨今天多間門市就已賣光。HAHABABY抄襲爭議持續延燒，蔡阿嘎夫妻、團隊皆未對外說明，但卻將爭議商品悄悄從官網下架，讓不少粉絲失望，網友們也紛紛抵制。不過，HAHABABY聯名福箱近日卻悄悄在全家開賣，特價499元一個，但是不像其他《怪獸電力公司》、《玩具總動員》等人氣IP聯名款在官網和社群上宣傳，而是低調擺在店內。記者實際前往全家後，發現要買到HAHABABY聯名福箱並不容易，因每間門市僅配送1至2個，且售完為止。店員也表示昨日才到貨就馬上被買走，更誇讚聯名福箱非常方便，還可以放東西，看似銷售狀況並未受到風波太大影響。而消息曝光後，也在Threads上迅速引起討論，網友們紛紛表示：「是想逆向操作看會不會有超級鐵粉反過來把庫存都清掉嗎」、「通常這種東西都是在三個月-六個月前就討論好了，絕對不是短期內的」、「沒有實質問題他也不好下架」、「無罪推定論，對方還沒告成功，也沒有要求下架」、「鐵粉還是不少呢！」