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彰化縣花壇鄉「現金6000元」振興經濟禮金！7/20開始發放、領取資格

第一階段：

提醒大家，發放期間若遇颱風或豪雨，發放日期將順延至8月17日、8月18日，再依序往後遞延。

發放日期 村別 指定發放地點 7月20日 灣雅村 灣雅村活動中心 7月21日 花壇村 花壇社區活動中心 7月22日 橋頭村 聖惠宮 7月23日 中庄村 福安宮 7月27日 中口村 村長陳志成服務處 7月28日 三春村 三春社區活動中心 7月29日 白沙村 白沙社區活動中心 7月30日 北口村 明德宮 7月31日 南口村 南口社區活動中心 8月3日 崙雅村 崙雅社區活動中心 8月4日 文德村 明聖宮 8月6日 金墩村 金墩社區活動中心 8月7日 岩竹村 莊公祠 8月10日 灣東村 灣東集會所 8月11日 長沙村 花壇鄉公所藝文活動中心 8月12日 劉厝村 劉厝社區活動中心 8月13日 永春村 福德宮 8月14日 長春村 長春社區活動中心

第二階段：

1、本人親自領取：

2、委託親屬代領

3、未成年人領取

2026全民普發一萬元「國民支援金」2.0又有最新進度加碼了！由中央政府發錢的特別條例草案，目前由立法院完成一讀。，本文整理申請資格、發放時間地點、攜帶證件等一次看。由眾立委聯合提案，以中央政府全民普發一萬元2.0版本的「國民支援金」，目前特別條例草案在立法院完成一讀。全國各地方鄉鎮搶先加碼發錢了，今年3月，彰化縣花壇鄉民代表會全體代表一致表決通過「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟禮金自治條例」，採全案不排富、不分年齡原則，只要在2026年3月1日前（含當日）設籍花壇鄉的民眾皆具備領取資格，預計約有4.2萬人受惠，總發放金額達2.58億元。相關事項依花壇鄉公所公告為準。◾️於今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。◾️每人「現金6000元」。◾️7月20日至8月14日，中午12:00～下午16:00，於「各村定點」發放。將由鄉公所派員至鄉內23村指定地點（活動中心、宮廟或村長服務處）進行定點發放。8月19日至11月30日，每周三上午09:00～下午16:00，於「花壇鄉公所」補領。逾期恕不受理。◾️領取通知單（將於下周起由各村長、鄰長以書面方式通知送達府上）、本人國民身分證正本、印章。需準備委託書、委託人的身分證明文件，以及受託人的國民身分證正本及戶口名簿或者是戶籍謄本。由法定代理人辦理，並依規定準備法定代理人及未成年人的相關身分證明文件。注意，代領人以及未成年法定代理人，都需攜帶國民身分證及印章。