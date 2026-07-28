家中舊手機殼、保溫瓶先別丟！有兩間業者推出回收優惠，其中至傑昇通信回收保護貼、舊手機殼，就可以換得200元購物金；膳魔師則推出保溫瓶回收方案，不限制品牌，皆可至全台門市，或是寄送辦理回收，就可享特定商品75折，再現抵200元。
舊手機殼、保護貼先別丟！傑昇通信回收折200元
傑昇通信推出「舊殼破貼退休計畫」，民眾只要將3C廢材帶來門市，不限廠牌、機型、材質、亦不限使用狀況，無論是矽膠殼、皮革殼、壓克力硬殼，或是碎裂的玻璃貼、刮傷的軟膜，通通都可回收。
即日起，只要完成一件配件回收即可獲得200元配件購物金，現場消費即可折抵，再加碼贈送一串傑納瑞衛生紙。
傑昇通信也提醒，碎裂的玻璃保護貼不要直接丟入垃圾桶，否則可能會在垃圾處理過程中割傷第一線清潔人員。因此，民眾若有碎裂的玻璃保護貼要汰換，建議可先用報紙包覆或放入封口夾鏈袋中，再親自帶往全台傑昇通信門市進行安全回收。
舊保溫瓶怎麼回收？膳魔師多折200元
膳魔師歡慶119週年，即起至8月8日前，家中若有損壞或者陳舊不使用的保溫杯瓶，可帶至膳魔師全台百貨專櫃或主動寄回舊換新小組回收。其中若是選擇自主郵寄，可獲得「限量小黑寶方巾一條」。
此外，還可參與「舊瓶換新瓶」計畫，持任何品牌真空保溫杯瓶，可換購指定商品定價75折，並且額外折價200元。
要注意的是，可回收對象包括膳魔師或他牌產品，只要是不銹鋼材質之保溫包、包溫瓶、燜燒罐，有蓋無蓋皆可回收；不可回收對象為「非不鏽鋼材質的產品」，像是塑膠、玻璃、陶器。
我是廣告 請繼續往下閱讀
傑昇通信推出「舊殼破貼退休計畫」，民眾只要將3C廢材帶來門市，不限廠牌、機型、材質、亦不限使用狀況，無論是矽膠殼、皮革殼、壓克力硬殼，或是碎裂的玻璃貼、刮傷的軟膜，通通都可回收。
即日起，只要完成一件配件回收即可獲得200元配件購物金，現場消費即可折抵，再加碼贈送一串傑納瑞衛生紙。
傑昇通信也提醒，碎裂的玻璃保護貼不要直接丟入垃圾桶，否則可能會在垃圾處理過程中割傷第一線清潔人員。因此，民眾若有碎裂的玻璃保護貼要汰換，建議可先用報紙包覆或放入封口夾鏈袋中，再親自帶往全台傑昇通信門市進行安全回收。
膳魔師歡慶119週年，即起至8月8日前，家中若有損壞或者陳舊不使用的保溫杯瓶，可帶至膳魔師全台百貨專櫃或主動寄回舊換新小組回收。其中若是選擇自主郵寄，可獲得「限量小黑寶方巾一條」。
此外，還可參與「舊瓶換新瓶」計畫，持任何品牌真空保溫杯瓶，可換購指定商品定價75折，並且額外折價200元。
要注意的是，可回收對象包括膳魔師或他牌產品，只要是不銹鋼材質之保溫包、包溫瓶、燜燒罐，有蓋無蓋皆可回收；不可回收對象為「非不鏽鋼材質的產品」，像是塑膠、玻璃、陶器。