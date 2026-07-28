中央氣象署表示，今（28）日有些南方水氣上來，台東整天有雨；花蓮及中南部有零星降雨，午後西半部、宜花山區有局部短暫陣雨。而輕度颱風白海豚未來在3天後可能變成強烈颱風，最大暴風圈半徑也可以到達330公里，也是超肥巨獸型颱風，路徑上會先西行之後往日本東南方海面前進，但後期路徑模擬分岐度非常大，都還要持續觀察，8月初要去日本遊玩的民眾，一定要密切關注最新颱風動態。
今南方水氣增加「全台不定時降雨」！外出高溫記得防曬補水
氣象署提到，今天及周三會有些南方水氣上來，台東整天有雨，花蓮、中南部有零星降雨，午後西半部、宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨，各山區有局部大雨機率。
而周四、周五南方水氣還是比較多，中南部有不定時降雨機率，其他地區有午後雷陣雨。今天各地氣溫白天依舊炎熱，北部、中部及南部高溫皆可達36度，東部約35度，由於紫外線偏強，民眾若長時間在戶外活動，應適時補充水分，避免高溫造成身體不適。
白海豚也是超肥巨獸！恐變強颱「最新路徑直撲日本而去」
至於輕度颱風白海豚的動向，氣象署則說，颱風目前位於台北東南東方5500多公里海面上，3天後有機會變強烈颱風，目前預測路徑先向西行，之後會大轉彎西北方向朝日本東南方前進，不過後期路徑模擬分岐度非常大，有通過日本本島的，也有則朝日本南方海面偏西前進，都還要持續觀察動態。
氣象專家「賈新興」也提到，白海豚生成後，環境條件有利於其發展，強度有機會迅速提升至中颱甚至強颱等級，不過目前各國模式推估顯示，颱風將朝遠離台灣方向移動，因此短期內不會直接影響台灣天氣。相較之下，日本將是較需要提高警覺的地區。
賈新興也提醒，除了8月初颱風的影響外，日本部分地區近期也會出現明顯降雨，包括京都、大阪、富山、長野、新潟、秋田、青森及仙台等地需留意較大的降雨；8月1日起，日本東北至北海道仍有降雨機率，之後則須留意高溫天氣以及白海豚颱風帶來的影響，8月初要前往日本遊玩的民眾，建議持續追蹤颱風最新路徑及當地氣象資訊，以利調整行程安排。
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氣象署提到，今天及周三會有些南方水氣上來，台東整天有雨，花蓮、中南部有零星降雨，午後西半部、宜蘭、花蓮山區有局部短暫雷陣雨，各山區有局部大雨機率。
而周四、周五南方水氣還是比較多，中南部有不定時降雨機率，其他地區有午後雷陣雨。今天各地氣溫白天依舊炎熱，北部、中部及南部高溫皆可達36度，東部約35度，由於紫外線偏強，民眾若長時間在戶外活動，應適時補充水分，避免高溫造成身體不適。
至於輕度颱風白海豚的動向，氣象署則說，颱風目前位於台北東南東方5500多公里海面上，3天後有機會變強烈颱風，目前預測路徑先向西行，之後會大轉彎西北方向朝日本東南方前進，不過後期路徑模擬分岐度非常大，有通過日本本島的，也有則朝日本南方海面偏西前進，都還要持續觀察動態。
氣象專家「賈新興」也提到，白海豚生成後，環境條件有利於其發展，強度有機會迅速提升至中颱甚至強颱等級，不過目前各國模式推估顯示，颱風將朝遠離台灣方向移動，因此短期內不會直接影響台灣天氣。相較之下，日本將是較需要提高警覺的地區。