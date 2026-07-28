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▲郭台銘（左）傳出緋聞後，本人與妻子曾馨瑩（右）都未做出任何回應。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海創辦人郭台銘6月底遭爆與一名51歲謝姓女球友「Annie」互動曖昧，而該名女性也遭起底是職業小三等資訊。不料昨（27）日，又有人爆料該名女球友的本名為「謝亞彤」，不僅早已被菲律賓富商包養20年，同時間還誆騙好幾個男人，包含前夫與郭台銘，而跟前夫離婚後，她還直接掏空對方，將房子現金全拿走。雖然爆料未被證實，但也引發熱議。近日又有人在Threads爆料謝姓女球友的個人資訊，透露她本名叫「謝亞彤」，不僅被菲律賓富商包養20年，還在被包養同時跟第二任丈夫結婚，但被富商發現後，這段婚姻也在兩到三年就結束。不過爆料者指出，女球友在離婚後直接掏空前夫，把對方的房子跟現金都拿走，把前夫弄得非常悽慘。除此之外，爆料還指出女球友在獲得男人的心和錢財後，就直接把男人送的包和車轉手賣掉，然後再去找小鮮肉，直言她利用富商幾個月回一次的空檔，周旋在多個男人身邊，同時誆騙多人，郭台銘疑似也是其中之一。雖然爆料未被證實，但也引發高度討論，網友們都感到超震驚直呼：「這心機真的有厲害唷」、「菲律賓富商包養20年，還能空檔出來陪郭董，這體力跟行程表太強了」、「貧窮限制了想像」、「佩服這時間管理能力，根本是地表最強小三。」