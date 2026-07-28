我是廣告 請繼續往下閱讀

HAHABABY團隊神隱「悄賣全家聯名福箱」！實際跑三間門市撲空

而記者日前也實際走訪三間全家，店員都表示進貨數量不多，已經銷售完畢也不會再進貨。

▲全家跟HAHABABY的福袋收納箱不少人都撲空沒買到，記者實際跑三間也沒有買到，但有網友住家附近門市則還有大量進貨。（圖/Threads）

HAHABABY福箱裡面裝什麼？499元內容開箱眾全愣住

裡面有大約8種類型的糖果餅乾，另外還有一組4罐裝的瓶裝飲料，除此之外還有送一個8吋的水果盤子

▲全家跟HAHABABY的福袋收納箱內容物，有大約8種熱門的零食餅乾，還有四入裝的瓶裝飲料跟盤子贈品。（圖/Threads）

只不過讓人詬病的點是，該水果盤子有民眾翻到背後看包裝，發現它產地來自中國

▲HAHABABY盤子被抓包是中國製造，又引起不少消費者不滿。（圖/Threads）

HAHABABY至今不回應抄襲風波！二伯背後壓力曝光

二伯也特別在新北市三重租下約400坪倉庫，每月租金加上管理費就高達50多萬元

知名YouTuber「蔡阿嘎」及老婆「二伯」創立的服飾品牌HAHABABY近日涉嫌抄襲日韓品牌風波，但已經燒快一個月，不管是本人還是團隊都尚未出面回應，沒想到讓觀眾等到的，竟然是HAHABABY跟全家聯名的普渡福袋收納箱開賣，讓不少人感到非常傻眼，且記者實際走訪三家全家門市，店員皆表示已經完售，顯見買氣真的還是不低。有不少人也在網路上開箱福箱內容，也有人挖出二伯過去曾經介紹HAHABABY倉儲系統，一個月加上管理費可是要高達50萬以上，如今陷入抄襲爭議，壓力爆棚。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有人有買到全家跟HAHABABY的福袋收納箱嗎？我家這邊根本沒看到，店員說已經賣完了，裡面到底裝了什麼啊？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「品牌這麼大爭議，全家還敢上架這種東西，應該跟他們求償才對」、「好離譜，品牌至今都沒回應抄襲事件，怎麼會還在賣福箱？甚至秒殺？」、「撇開抄襲不說，其實內容物認真還不錯，有一堆餅乾跟飲料還有送一個盤子」、「全家真的蠻勇敢的，但應該也是做下去了才硬著頭皮賣，賣多少算多少」、「我家這邊也是，店員說一早兩個就被買走了」。不少人也好奇，一個售價499元的HAHABABY福箱裡面到底裝什麼，根據社群上許多人分享，，如果加上這個外箱來看的話，其實以各大超商過去販售同類型的福袋，這款HAHABABY福箱意外CP值還不錯。，加上贈品又是「盤子」，讓人又聯想HAHABABY抄襲又賣比海外貴，還是很多人不買單狂酸：「贈品送盤子，真的當消費者盤子，傷害性不高但侮辱性極強」、「說好的台灣製呢？怎麼盤子就變成中國製了。」然而抄襲風波延燒至今，HAHABABY團隊、蔡阿嘎甚至二伯本人，至今都還沒有出面回應任何相關問題，雖然過去大家都知道HAHABABY年營收突破億元，但品牌背後同樣承受龐大的營運成本，從近幾年不斷砸錢舉辦路跑公益活動、跟超商聯名消化庫存、要養20多名員工之外，二伯也曾經透露，品牌創立初期幾乎將賺進的收益全數投入進貨與備貨，資金壓力並不小。另外，HAHABABY隨著業務量擴大，為了要放食物、衣服等商品，，如今品牌陷入巨大抄襲風波，被消費者揚言抵制購買，未來品牌會是如何發展，各界也都在等著看。