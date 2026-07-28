本周LINE免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（28）日上架4組全新貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再挖出2組架上沒有的隱藏貼圖，麥當勞聯手霹靂布袋戲推出第2彈貼圖，還有可愛的桃波米貼圖，通通都是免加好友就能一鍵下載。快打包實用的「假日愉快、早安、午安」圖案，合計23組貼圖免費下載。
🟡「免費貼圖小舖」7月28日最新上架
📍康是美 & 米工：可愛日常陪伴你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/27
使用效期：180天
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📍恆富 - 社畜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
📍麥麥欲氣淘-澳門旅遊篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友 ，限前10萬名
📍LINE旅遊 × 只想到處去玩的鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/27
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍桃波米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/16
使用效期：180天
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📍《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖第二彈（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/13
使用效期：90天
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📍上班族的生存防護盾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/20
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍表情貼小傢伙（點陣風）（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/15
使用效期：180天
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📍LINE購物品牌名店×超可愛貓貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/15
使用效期：90天
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📍LINE 旅遊大亨 × 哈囉兔兔合作（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/19
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍三花 × 柴語錄動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
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📍LINE購物直播 ×鼠條（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 迷妹日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物夯話題 × 臘腸狗薯條實用篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/29
使用效期：90天
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📍LINE Rangers 放置戰爭 × 超人力霸王貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡LINE「貼圖小舖」2026年7月免費貼圖整理
📍路易威登世界之旅限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/20
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/20
使用效期：90天
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📍與KINGJUN一起發現生活中的萬種幸福！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/13
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/12
使用效期：90天
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📍小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：180天
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📍星城人氣角色伴你好運每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/06
使用效期：90天
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📍LINE GO × 黏黏屋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/08/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍昇恆昌 × 小學課本的逆襲：小學生FUN假趣（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/30
使用效期：180天
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下載期限：2026/08/27
使用效期：180天
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下載期限：2026/08/11
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取得條件：加入好友，限前10萬名
下載期限：2026/08/11
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下載期限：2026/08/27
使用效期：90天
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下載期限：2026/08/16
使用效期：180天
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下載期限：2026/08/13
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下載期限：2026/08/20
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下載期限：2026/08/15
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下載期限：2026/07/30
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