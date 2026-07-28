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大樂透超過9億「一注獨得」只有2人中過！今晚第3任有望誕生

不過如果說是9億以上的頭獎「一注獨得」的話，只有兩次紀錄。

▲大樂透9億以上的頭獎「一注獨得」的話，只有兩次紀錄，一次在2009年6月、一次則是在2020年5月。（圖/記者張嘉哲攝）

幸運得主爽中9.37億！中獎買法、近況全部公開

中獎之後他也從未被鉅額財富迷失，反而選擇低調創業，不張揚，努力規劃財務及投資。」

購買了12注自選號碼與1注電腦選號，結果沒想到中獎的就是那張唯一的電腦選號

▲大樂透9.37億幸運得主當年才30幾歲，去年台彩董事長黃志宜公開得主近況，低調創業、謹慎理財，完全沒有因為變富有而迷失人生方向。（圖／記者潘毅攝）

台中醫療男6年前剛中9.36億！捐錢、理財低調過晚年

全部都是電腦選號，結果其中一張第3注中了頭獎。

台灣彩券「大樂透」頭獎已經連續槓龜22期，今（28）日開獎預估頭獎上看9億元，是繼2020年5月以來大樂透最高頭獎獎金，許多民眾都想要一夕翻身。然而在過去，大樂透累計獎金達到9億以上且一注獨得只有過2次紀錄，台彩董事長黃志宜去年還透露其中一位台南得主，現在變身成為創業家，即便中獎也沒有迷失人生方向，透過經營事業、財務規劃過上翻轉的美好人生。大樂透從開賣以來累積獎金超過5億以上、10億的都曾經有過紀錄，也曾經有頭獎10幾億但是多注中獎的情況，一次是在2009年6月9日，由一對台南夫妻幸運中獎，抱回獎金9.37億；另一次則是在2020年5月5日，由一位台中60歲方臉大耳男幸運中獎，抱回獎金9.36億。今晚頭獎上看9億元，如果開出一注獨得的話，就將會是史上第3位抱走大樂透9億元以上的幸運兒。台彩董事長黃志宜在去年曾經表示，前陣子才跟台南的中獎人見面，每年都會見上一面，敘舊交換投資理財心得。黃志宜說：「這位頭獎中獎人當時才30多歲，平時就有買樂透的習慣，投注金額通常落在100至300元之間，在中獎之前原本經營小生意，回想起當時中獎經歷，黃志宜透露，該男子和太太當時發現頭獎超過9億元，特別開車到曾4度開出頭獎的投注站，原想試試運氣，卻碰上大排長龍，心念一轉，乾脆把身上650元現金全數投入，，且當時在下注時，投注站設備還有點故障，導致需要重新操作，每分鐘有多達860組下注，如果晚幾秒，得主可能就是別人，一切都是天意。至於另一位台中幸運得主是年約60歲的男性，工作主要是醫療領域的專業人士，平均每月購買2次彩券，當時他看彩券已經槓龜多期，除了太太有買之外，他在上班途中經過該家彩券行，自行加碼再買3000元，據悉該得主的面部特徵是「頭大、臉方、耳大、眼睛細」，中獎後也包給投注站20萬元紅包外，也捐贈2000萬給中信慈善基金會統籌給其他社福機構，同時以儲蓄險、不動產等方式進行理財規劃，也是低調過上翻轉的美好人生。