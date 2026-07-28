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沒發燒不代表沒事！新冠肺炎「6症狀」就該驗

咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、頭痛、倦怠及肌肉痠痛等6種類流感症狀，即使沒有發燒，也應提高警覺。

▲黃軒表示，判斷是否需要新冠快篩，重點不是有沒有發燒，而是是否出現呼吸道症狀，即使體溫正常，只要有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、頭痛、倦怠或肌肉痠痛，都可能感染新冠或流感。（圖／記者周淑萍攝）

新冠常見症狀除了發燒外，還包括咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、嗅味覺異常及腹瀉等，實際症狀仍會因個人體質及感染病毒株不同而有所差異，因此不能單靠體溫判斷是否感染。

5族群記得先在家快篩！流感一定要去看醫生

尤其曾接觸確診者、家人或同事陸續生病、即將接觸長者、孕婦或嬰幼兒、本身屬慢性病患者或高齡族群，以及症狀持續惡化者，都可先在家進行新冠快篩，協助及早掌握感染狀況。