新冠肺炎疫情近期再度升溫，流感及其他呼吸道病毒也持續在社區流行，不少民眾仍以「有沒有發燒」作為是否需要快篩的判斷依據。不過，重症科醫師黃軒在臉書發文表示，發燒並非感染新冠、流感或其他呼吸道病毒的必要症狀，即使體溫維持在37度左右，甚至沒有發燒，只要出現類流感症狀，仍不能排除感染可能。只要出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、頭痛、倦怠及肌肉痠痛等6種症狀，就應提高警覺，可以先行在家進行新冠快篩。
沒發燒不代表沒事！新冠肺炎「6症狀」就該驗
黃軒指出，感染初期有些人僅出現輕微喉嚨不適、流鼻水或疲倦等情形，體溫未必明顯升高。因此，只要出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、頭痛、倦怠及肌肉痠痛等6種類流感症狀，即使沒有發燒，也應提高警覺。
依據疾管署公布資訊，新冠常見症狀除了發燒外，還包括咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、嗅味覺異常及腹瀉等，實際症狀仍會因個人體質及感染病毒株不同而有所差異，因此不能單靠體溫判斷是否感染。
5族群記得先在家快篩！流感一定要去看醫生
黃軒建議，在新冠流行期間，只要出現類流感症狀，尤其曾接觸確診者、家人或同事陸續生病、即將接觸長者、孕婦或嬰幼兒、本身屬慢性病患者或高齡族群，以及症狀持續惡化者，都可先在家進行新冠快篩，協助及早掌握感染狀況。
若第一次快篩結果為陰性，但身體不適持續加劇，也不要因此鬆懈。他表示，由於剛發病時體內病毒量可能仍偏低，因此建議24至48小時後再次檢測，可提高檢出機率。
黃軒提醒，新冠快篩最容易出現兩項錯誤，一是太早查看結果，二是超過規定時間才判讀。應依照試劑說明書操作，多數產品約15分鐘即可判讀，若放置過久，可能因蒸發線出現而導致誤判。
至於流感，他則不建議民眾自行依靠流感快篩判斷病情。由於流感快篩並非百分之百準確，醫師通常會綜合患者症狀、流行疫情及是否屬高風險族群進行臨床評估；必要時，即使快篩呈現陰性，也可能直接開立抗病毒藥物，以免錯失發病後48小時內的黃金治療時機。
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黃軒指出，感染初期有些人僅出現輕微喉嚨不適、流鼻水或疲倦等情形，體溫未必明顯升高。因此，只要出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、頭痛、倦怠及肌肉痠痛等6種類流感症狀，即使沒有發燒，也應提高警覺。
5族群記得先在家快篩！流感一定要去看醫生
黃軒建議，在新冠流行期間，只要出現類流感症狀，尤其曾接觸確診者、家人或同事陸續生病、即將接觸長者、孕婦或嬰幼兒、本身屬慢性病患者或高齡族群，以及症狀持續惡化者，都可先在家進行新冠快篩，協助及早掌握感染狀況。
若第一次快篩結果為陰性，但身體不適持續加劇，也不要因此鬆懈。他表示，由於剛發病時體內病毒量可能仍偏低，因此建議24至48小時後再次檢測，可提高檢出機率。
至於流感，他則不建議民眾自行依靠流感快篩判斷病情。由於流感快篩並非百分之百準確，醫師通常會綜合患者症狀、流行疫情及是否屬高風險族群進行臨床評估；必要時，即使快篩呈現陰性，也可能直接開立抗病毒藥物，以免錯失發病後48小時內的黃金治療時機。