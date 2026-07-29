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地震後約1個半小時突爆炸 2死1命危、5人受傷

約200人地震後完成疏散 仍有員工疑受困

行車紀錄器拍下爆炸瞬間 白煙衝天、建築碎片四散

地震後民眾驚慌逃生 店內商品散落一地

部分店家全員撤離 也有員工一度失聯

專家：疑因瓦斯外洩引發爆炸 仍待調查確認

日本熊本縣在當地時間28日下午發生規模7.1強震、最大震度7。在地震發生約1個半小時後，位於嘉島町的大型購物中心「AEON Mall熊本」發生猛烈爆炸，造成建築物局部坍塌，有民眾行車記錄器畫面拍下爆炸瞬間，只見商場突然竄出大量白煙，伴隨強烈爆風，建築碎片四處飛散，場面怵目驚心。截至29日凌晨4時，已有8人獲救，但有2人死亡、1人呈現心肺停止（OHCA）狀態，警消、自衛隊仍持續搜救是否還有民眾受困。根據日本放送協會（NHK）報導，爆炸發生於28日下午6時左右，熊本縣警方及消防單位陸續接獲多起報案，民眾表示「聽到巨大爆炸聲，還有大量白煙竄出」。初步研判，爆炸發生在商場中央區域，不僅造成2樓部分樓板坍塌，建築外牆也被炸毀，鋼骨結構直接裸露，現場一度傳出多人受困。熊本縣政府表示，截至29日凌晨4時，救難人員已從建築物內救出8人，2名20多歲女性傷重不治，另有1人呈現心肺停止狀態，其餘5名傷者沒有生命危險。目前消防、警方及陸上自衛隊仍持續搜索建築物內部，並優先前往曾傳出有人呼救的位置確認是否仍有人受困。熊本縣警指出，地震發生後，館內約200名顧客及員工已第一時間疏散至戶外，因此爆炸發生時，多數民眾已不在建築物內。不過，目前仍可確認有部分員工未能及時撤離。警方表示，外界曾傳出有20至30人受困，但實際人數應少於此數，目前仍無法掌握是否還有顧客留在館內。由於建築受損嚴重，現場至今仍未找到安全進入路線，使搜救工作面臨相當大困難。事故發生時，一輛行經AEON Mall熊本附近道路的車輛，行車紀錄器完整拍下爆炸瞬間。畫面顯示，商場方向突然發生劇烈爆炸，大量白色煙霧瞬間向外噴發，伴隨強烈衝擊波，建築碎片也被炸飛至空中，周邊車輛紛紛停下。提供影片的駕駛表示，自己並未受傷，但當時附近仍有不少車輛行駛，非常擔心有人因此受傷，希望相關單位盡快查明事故原因。一名計程車司機表示，當時突然聽見如地鳴般的巨大爆炸聲，接著商場外牆整片被炸飛，甚至擊中附近道路上的車輛。距離商場約200公尺的一家計程車公司員工則說，地震發生約30至40分鐘後，突然傳來巨大爆炸聲，走到戶外後看見商場冒出大量灰色濃煙，隨後大量白色灰塵不斷飄落，連停放在外的計程車都覆蓋了一層灰白色粉塵。另一段在地震發生後不久拍攝的影片則顯示，AEON Mall熊本1樓食品賣場內，天花板懸掛設施劇烈搖晃，不少民眾蹲坐在地避震，地面散落大量商品。隨後，大批民眾開始往出口方向撤離。拍攝影片的一名10多歲少女表示，由於自己距離出口很近，因此跟著人潮迅速逃離建築物。她回憶，當時雖然沒有清楚聽見廣播疏散指示，但有聽到工作人員不斷詢問「是否有人受傷」，現場員工神情明顯十分緊張。商場2樓一家眼鏡行表示，地震發生時店內共有6名員工，所幸全數已在爆炸前完成疏散，因此無人受傷。不過，另一間設於2樓的店鋪總公司則表示，地震後一直無法與館內員工取得聯繫，由於媒體報導有人受困，因此相當擔心員工安危，持續等待消息。針對爆炸原因，東京理科大學、專攻火災與爆炸研究的教授桑名一德分析，從畫面可見牆面、柱體等建材被炸成碎片並向外飛散，顯示現場受到極強爆炸壓力，而非一般火災造成的損壞。他推測，地震可能導致瓦斯設備受損，引發瓦斯外洩，在較封閉的室內空間累積後，因火源點燃而發生爆炸。不過，詳細原因仍需等待現場勘驗結果確認。日本政府相關人士也透露，事故發生前曾接獲瓦斯外洩通報，但目前尚無法確認是否就是造成爆炸的直接原因。事發後已立即關閉瓦斯總開關，並由警方、消防及自衛隊持續進行搜救。日本防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊第42即應機動聯隊及第8偵察隊已投入救援，除持續搜救受困民眾外，也將協助災區生活支援及災情調查。