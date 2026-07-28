財神爺終於現身了！大樂透近期邁入22連槓，讓今（28）日晚間頭獎衝上9.1億元。台彩公司晚間10點公布中獎資訊，高達9.1億元的頭獎由位於台北市松山區的「恆發彩券行」開出，幸運兒一注獨得，創下大樂透第五屆最高頭獎總獎金紀錄。

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7月28日大樂透頭獎開出彩券行

臺北市松山區撫遠街339號1樓－恆發彩券行

7月28日大樂透貳獎彩券行

大樂透除了9.1億頭獎送出之外，7月28日還有多達11注貳獎開出，完整開出彩券行如下：

桃園市平鎮區平安里中豐路南勢2段114號（1樓）－昌聖企業社
苗栗縣頭份市和平里1鄰和平路53號1樓－上上籤投注站
新竹市北區中興里北門街5號一樓－照達商行
臺北市文山區木柵路一段258號－宏發商行
宜蘭縣礁溪鄉大義村中山路一段110號1樓－錢滿億彩券行
高雄市湖內區信義路354號1樓－圍仔內彩券行
臺北市松山區新東街11巷1號1樓－億直贏商號
新北市新莊區中誠街38號1樓－金錢抱彩券行
嘉義市東區新店里林森東路462號一樓－富泉電腦彩券投注站
桃園市龜山區樂善里文青路256號－胖荷包彩券行
高雄市楠梓區樂群路188號1樓錢－財旺彩券行

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...