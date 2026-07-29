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熊本AEON Mall爆炸前逃生！台灣人還原經過：剛離開就爆炸

▲日本熊本AEON的永旺夢樂城地震後發生爆炸發生爆炸坍塌事件，並傳出多人傷亡與失聯。（圖／美聯社／達志影像）

熊本AEON Mall爆炸疑因瓦斯外洩！傳2死、1命危

▲日本熊本AEON的永旺夢樂城地震後發生爆炸，深夜救援工作仍在進行中。(圖／美聯社／達志影像）

日本九州熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，位於熊本縣嘉島町的當地大型商場「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL熊本）驚傳爆炸倒塌意外，並傳出有多人受困。一名台灣遊客地震當下剛好就在商場內，並還原現場狀況，透露地震發生後就馬上帶著家人往門口逃生，且剛離開就聽聞商場爆炸，讓一行人驚嚇連連。熊本縣28日下午4時27分發生規模7.1地震，根據日本氣象廳表示，熊本縣宇城市、冰川町測得最大震度7級，地震深度僅10公里；震後1小時傳出熊本縣嘉島町的大型購物商場「永旺夢樂城熊本」（Aeon mall Kumamoto）發生爆炸坍塌事件，並傳出多人傷亡與失聯。一名台灣遊客在Threads透過影片還原逃生過程，透露在第一波強震結束後，馬上從地上爬起來，並帶著家人往商場門外跑，豈料才剛跑到室外，立馬又有餘震傳來，讓一行人驚嚇連連，趕緊開車離開現場，並在不久後就聽聞商場爆炸。從影片中可見，強震發生後，商場內部分民眾緊握隨身用品，並陸續往門口移動。畫面曝光後，亦引來同在現場的台灣遊客回憶「我也在現場，一堆女生在尖叫，震完現場就聞到瓦斯味，就趕快抓著小孩往戶外停車場跑了」。永旺夢樂城熊本爆炸引發外界關注，根據警方與消防單位表示，永旺夢樂城中央發生爆炸後，除了二樓部分結構倒塌，建築外牆也跟著剝落，露出疑似鋼骨結構。另根據一名日本政府官員表示，目前仍在確認爆炸原因，有接獲報告指出現場發生瓦斯洩漏情況，將瓦斯總開關關閉後，警方、消防人員及自衛隊已投入救援行動。截至29日凌晨4時，已救出8人、5人受傷，2名20多歲女性傷重不治，另有1人呈現心肺停止（OHCA）狀態，目前仍在持續搜救中。