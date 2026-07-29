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今天天氣：水氣仍多 午後山區有大雨

▲本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，午後出現大雨的機率逐日降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：太平洋高壓西伸 雨勢逐漸趨緩

一周天氣：天氣越來越好 高溫飆36度

▲未來一周各地高溫32至35度，大台北要留意局部36度或以上的高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，白海豚颱風今（29）日有望挑戰強颱，路徑周末（8月1日至8月2日）逐步影響日本，對台灣無直接影響；台灣未來一周高溫32至35度，大台北及中南部近山區恐飆36度以上，午後仍有局部雷陣雨。7月29日今天的天氣，氣象署指出，環境吹東南風，水氣仍多，台東不定時有局部短暫陣雨，中南部、花蓮有零星短暫陣雨，清晨北部有零星降雨機率，其他地區多雲到晴，午後西半部、宜花山區有局部短暫雷陣雨，尤其山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。氣溫方面，東半部高溫約32、33度，西半部則普遍為33至35度，尤其在桃園以北及中南部內陸局部可來到36度或以上，感受悶熱，外出請多補充水分，而各地低溫約25到27度。中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、澎湖北部、竹苗、高屏、金門環境部提及，環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部局部地區短時間達橘色提醒等級。7月30日明天的天氣，氣象署說明，台灣東方海面的太平洋高壓逐漸西伸，各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。氣象署指出，周四、周五隨著太平洋高壓增強，各地天氣主要以多雲到晴為主，午後西半部、東半部山區仍有局部短暫雷陣雨，不過大雨機率降低，周六僅南部有零星雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨，周日、下周一天氣更穩定，全台多雲到晴，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，未來一周各地白天高溫都有32至35度，大台北、中南部近山區要注意36度以上機率，只要沒下雨都是悶熱的體感。