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根據《紐約時報》旗下的體育媒體《The Athletic》報導，全球足球規則制定機構「國際足球協會理事會」（IFAB）近日發布澄清，儘管在本屆由美加墨主辦的世界盃中曾出現相關判例，但影像助理裁判（VAR）的「身分誤判」（Mistaken Identity）條款，不應該被用來判定球員的「假摔」（Simulation）行為。這意味著，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）在世界盃八強賽對陣阿根廷時，並不應該因此領到第2張黃牌被罰下場。根據IFAB的VAR協議，當主裁判在出示黃牌或紅牌時，如果將A球員的犯規誤判給了B球員，「身分誤判」條款僅適用於確認「究竟是哪名球員犯規」以糾正處罰對象，而不能用來複核或更改犯規行為本身的性質。換言之，裁判不能透過此條款，將原本判罰的「對方犯規」直接改判為「本方假摔」。在本屆世界盃中，VAR被賦予了更廣泛的干預權限。根據賽前規定，當主裁判在給牌時出現「清晰且明顯的錯誤」或「嚴重遺漏事件」（即懲罰了錯誤的球員）時，VAR可以介入協助。然而，這也導致了規則適用門檻的混淆，引發了是否能藉此將條款擴展並改判假摔的爭議。這種將「身分誤判」延伸至「假摔」的用法，在本屆世界盃出現了2次重大爭議。美國對巴拉圭的小組賽中，主裁判馬克列（Danny Makkelie）原先認定美國球員里姆（Tim Ream）絆倒巴拉圭前鋒阿爾米隆（Miguel Almiron）並出示黃牌。隨後VAR裁判塞羅（Carlos del Cerro）以「身分誤判」為由建議回放。最終主裁判撤銷里姆的黃牌（因實際上未發生肢體接觸），改判阿爾米隆假摔並給予黃牌警告。這也是此用法的首次出現。之後更大的爭議在阿根廷對瑞士的八強賽，瑞士前鋒恩博洛原先獲得自由球，阿根廷球員帕雷德斯（Leandro Paredes）因此領到黃牌。VAR再次以未發生接觸為由介入，主裁判回看後撤銷帕雷德斯的黃牌，並認定恩博洛假摔。恩博洛因此領到單場第2張黃牌遭罰下場。這場八強賽的判決成為了全場轉捩點。當時瑞士才剛將比分追成1-1平手僅5分鐘，最終阿根廷在延長賽中以3-1擊敗瑞士。按照IFAB最新的指導標準，恩博洛當時根本不應該被罰下場。IFAB在本周發出的通函中正式澄清了相關協議，確認不應推翻原始犯規類型，包括非第2張黃牌的黃牌警告，僅可適用於確認「是哪名球員實施了被處罰的犯規」，犯規行為本身不得被複核或更改。雖然在世界盃期間利用該條款處理假摔的做法「受到了良好反響」，並將被納入第32號通函宣布的VAR協議詳細覆盤中。但在覆盤得出最終結論之前，不得再將此條款用於此類用途。IFAB強調，在阿爾米隆與恩博洛的案例中，VAR將「犯規」改判為「假摔」涉及了對不同主觀犯規的複核，這類判決必須由場上主裁判親自到場邊觀看回放才能做出，不應單純透過「身分誤判」條款來便宜行事。