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台股前一交易日崩跌2030點，今（29）日早盤開紅後又翻黑，並再跌逾千點、失守41K，市場也關注國安基金是否會啟動護盤。財政部長莊翠雲在立法院財政委員會表示，台灣經濟面表現相當好，景氣信號燈也持續紅燈，對台股穩定有幫助，國安基金幕僚持續關注國際情勢及台股走勢，但國安基金進場有一定條件，而且必須經國安基金委員會決議，目前持續關注市場變化。莊翠雲指出，台灣經濟基本面好，表現也亮眼，主計總處預估今（2026）年經濟成長率9.46%，研究機構甚至預估超過10%，台灣出口數據、訂單也都非常亮麗，相信大家在這方面都很努力。至於台股重挫，國安基金是否有進場護盤必要？莊翠雲說，股市下跌有諸多因素，美股跌、日股及韓股也跌，主要是電子及半導體類股下跌，台股也是同類股下跌，不過，台灣經濟面好，經濟表現相當亮眼，而且景氣燈號也連續紅燈，對台股穩定有幫助。對於大家關注國安基金是否進場護盤？莊翠雲表示，國安基金幕僚持續關注國際情勢及台股走勢，並觀察金管會提出的相關措施效果，國安基金進場有一定條件，而且要國安基金委員會決議，目前持續關注股市動向及金管會相關措施成效，依國安基金條例處理。