我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度7，災情引發關注。社群平台近日流傳一段災區住宅內的寵物攝影機畫面，只見一隻原本躺在床上休息的貓咪，在劇烈搖晃來臨前數秒突然回頭、豎起耳朵警戒，隨後迅速逃離床鋪，驚險避開掉落物品。貓咪震後一度失蹤，所幸飼主當晚順利找到牠，目前一人一貓均已平安撤離至避難所。綜合媒體報導，這段影片由熊本當地民眾分享。畫面顯示，房間內擺放床鋪、收納櫃及其他家具，事發時一隻貓咪正安靜趴在床上。就在強烈搖晃開始前數秒，貓咪突然抬起頭，回頭望向房間另一側，雙耳也明顯豎起，似乎察覺周遭出現異狀。緊接著，整個房間開始劇烈晃動，家具明顯搖擺，攝影機畫面也因震動而嚴重扭曲。貓咪隨即從床上逃離，避開震動期間從高處掉落的物品。驚險畫面曝光後迅速在網路上流傳，不少網友對牠在地震發生前數秒出現警戒反應感到驚訝，也關心牠在強震後是否平安。不過，動物是否能準確預知地震，目前仍缺乏明確科學證據。貓咪可能是比人類更早察覺到細微震動、聲音或環境變化，因此在強烈搖晃前先出現警戒及逃跑反應。飼主事後透過社群平台表示，地震發生後現場一片混亂，受到驚嚇的貓咪一度失去蹤影。經過數小時搜尋後，飼主終於在當天晚上7時多尋獲愛貓，目前雙方已平安抵達避難所暫時安置。據日本氣象廳資料，這起地震震源深度約10公里，屬於淺層地震，熊本縣宇城市、冰川町等地觀測到最高震度7。氣象廳提醒，強震過後仍可能發生規模較大的餘震，民眾未來一週應持續注意建築物倒塌、土石崩落及家具傾倒等風險。