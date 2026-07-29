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洛杉磯道奇隊28日（台灣時間29日）在主場迎戰西雅圖水手隊。道奇隊身價2.4億美元的高薪打者塔克（Kyle Tucker）發生了不可思議的跑壘失誤，導致球隊錯失逆轉大好時機。這項謎之判斷不僅讓教練團面色鐵青，更引發當地轉播單位的怒火，讓外界不禁質疑道奇的高薪投資是否又淪為水貨。大谷翔平在首局首打席就敲出下半季首轟的先頭打者全壘打（本季第23轟）。當比賽進行到第4局、道奇以3比4落後且1出局滿壘時，大谷迎來第三打席。他成功鎖定外角變速球，巧妙地將球擊向中外野形成追平安打。然而，令人錯愕的一幕發生了。當時人在二壘的跑者塔克，在三壘指導教練伊貝爾（Dino Ebel）不斷揮臂指示他直衝本壘的情況下，竟然自行決定停在三壘，讓道奇隊錯失了超前比分的絕佳機會。負責當地轉播的「SportsNet LA」主播戴維斯（Joe Davis）在轉播中忍不住提高音量開砲：「塔克停下來了！我完全無法理解為什麼。教練明明一直揮手示意他跑，現在比數還是平手。」轉播畫面隨後捕捉到總教練羅伯斯（Dave Roberts）不滿的神情。戴維斯接著無奈表示：「羅伯斯看起來很不高興。球隊最近出現太多這種糟糕的狀況了。」球評卡羅斯（Eric Karros）也針對這個荒謬的判斷指出：「迪諾（伊貝爾）確實給了放行信號。」他推測，塔克可能是腳步沒踩穩，或是無法順利繞過壘包才選擇停下。原本道奇隊有望藉由大谷翔平這支精彩的追平安打順勢帶起氣勢，卻因為塔克的跑壘失誤而硬生生中斷。塔克身上背負著4年2億4000萬美元的巨額合約，如此低級的失誤不僅讓板凳區與媒體席籠罩在不安與質疑的氣氛中，也讓他龐大的身價與場上表現再度成為外界抨擊的焦點。