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一沐日吉林南京腸桿菌超標 1年2次違規加重處分

飲冰品「製造場所」應保持清潔 北市衛生局：留意冰箱溫度管控

天氣逐漸炎熱，夏天是飲冰品的消費高峰，北市衛生局自今年4月下旬起執行「散裝飲冰品及配料抽驗」，第2波共計抽驗131件，有18件不符規定。包括一沐日吉林南京店、路易莎南京新生門市、鶴茶樓晴光店等，因腸桿菌科超標，依食安法開罰3萬、6萬元不等。北市衛生局指出，此次抽驗105件飲冰品，包含冰品、食用冰塊、飲料及8件熟配料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準，其中複抽結果有17件產品不符規定。針對不符規定業者，北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。在不符規定的業者中，樂芳源有限公司的「一沐日吉林南京店」因含冰塊的油切蕎麥茶腸桿菌科超標，且已經是1年內第2次違規，依照食安法加重處分新台幣6萬元。澄榮商行的「路易莎南京新生門市」英國百年茶莊紅茶冰沙腸桿菌科96 CFU/mL（標準為10 CFU/mL）、天堂鳥美食股份有限公司的「鶴茶樓晴光店」因去冰鶴頂紅茶腸桿菌科超標，皆依食安法開罰3萬。好食國際投資股份有限公司的客美多台北分公司「客美多咖啡南京店」因漂浮哈密瓜蘇打中的冰淇淋，腸桿菌科超標，同樣開罰3萬。為維護民眾夏天食用飲冰品的衛生及安全，北市衛生局提醒飲冰品業者，注意販售及製造場所應保持清潔、盛裝容器應定期清潔與消毒、注意冰箱儲存溫度管控。北市衛生局提到，作業人員應重視個人衛生並定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。原料來源部分應確認冰塊或配料供應商的製作過程及衛生條件，務必保留進貨紀錄或資料。另外，水源品質應慎選濾水器及濾芯來源，定期更換製冰機或飲水機濾心等。