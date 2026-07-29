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白海豚今挑戰強颱 下周恐牽動台灣天氣

▲白海豚颱風持續增強，今（29）日白天就有機會升格強颱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚路徑西修 日本、韓國都要注意

▲針對白海豚颱風的路徑，大方向雖然還是往日本一帶，但不確定性依舊非常高。（圖／翻攝tropical tidbits）

午後雨縮山區 36度高溫持續到周末

▲本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，午後出現大雨的機率逐日降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風持續增強，今（29）日白天就有機會升格強颱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，後續颱風暴風圈還將擴大，並可能牽動季風低壓槽北抬，影響下周後半台灣天氣，颱風路徑仍有高度變數，預報逐漸偏向西日本甚至韓國，提醒赴日、赴韓民眾持續留意最新預報。吳聖宇指出，白海豚颱風已經接近強烈颱風等級，預期今天白天就有機會達到強颱標準，未來72至96小時內在良好的海溫、大氣條件配合之下將達到強度巔峰，96小時後強度有開始緩慢減弱的趨勢，不過屆時它的暴風圈半徑已經明顯增長，下周來到日本以南海域時，環流的廣大程度可能不下於巴威颱風。吳聖宇說明，如此巨大的颱風勢必會引發整個環境的改變，目前的預測是白海豚颱風很可能把原本位於較低緯度的「季風低壓槽」整個往北帶上來，下周後半台灣會進入季風低壓槽的北側範圍內，天氣有機會轉趨不穩定，尤其是白天陸地上熱對流的發展將會變得比較旺盛，實際影響程度還有待觀察。吳聖宇說明，白海豚颱風的路徑，大方向雖然還是往日本一帶，不過在120小時之後的預報路徑仍然呈現明顯的發散，預報的整體趨勢則是有逐漸往西調整的趨勢，多數預報成員的預測路徑已經從先前指向東日本登陸慢慢調整為趨向西日本，甚至是掠過琉球北部後再北轉往韓國一帶前進。吳聖宇強調，系集預報路徑對於120小時之後的路徑預測，存在顯著的發散代表模式對於5天之後的環境預報掌握度還不太好，除了颱風北方的高壓預報有強有弱，對白海豚颱風東南側另一個可能出現的擾動發展情況也存在顯著的分歧，這些都會影響白海豚後期的路徑變化，下周如果要前往日本，甚至要去韓國的民眾，都要特別注意颱風預報的變化情況。台灣近期天氣方面，今天午後配合熱力作用，西半部有局部熱對流雷雨發生機會，降雨預測偏向山區，雨量也比昨天更小，各地高溫普遍可達32至35度，大台北、西半部局部地區有36度或以上高溫出現的機會。明天一直到周末，午後熱對流雷雨會更往山區縮減，但仍然持續會有午後的降雨發生，平地的降雨較為有限，天氣雖趨於穩定不過並非都不下雨，溫度方面則是維持高溫炎熱，大台北、西半部局部地區持續會有36度或以上高溫出現的機會。