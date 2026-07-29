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高雄道路新政策上路！首創AI影像辨識過濾：2816人被拯救

▲ 高市警局首創導入AI影像辨識過濾機制，從去年12月中旬啟用AI影像辨識過濾機制，選擇高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊2處科技執法路口試辦，並於同年12月15日在全市啟用。（圖／高市警局交通大隊提供）

高雄市多達107處科技執法路口皆已完成導入，而AI智慧過濾功能成效驚人，今年截至目前為止，已有2816件違規案件由系統主動過濾，不僅減輕民眾申訴負擔，也降低行政作業成本

AI影像辨識過濾「讓救護車不怕被罰」！台灣人震驚：全台都該有

▲警方呼籲，駕駛人若在道路上聽見救護車示聲響時，應依規定立時配合避讓，共同維持緊急救護通道暢通，讓救護車能及時執行任務，並爭取黃金救援時間。（示意圖／NOWNEWS資料照）

台灣擁有「行人地獄」臭名，為降低交通事故發生，不少道路廣設科技執法，但同時也產生不少執法爭議。為了避免類似情況再發生，，也讓一票用路人感嘆「全台灣都該有！」科技執法日漸普及，雖然能減少事故發生，但也可能造成罰單爭議。高市警交大日前表示，目前，進一步打造更安全、順暢且兼顧執法公平的交通環境。據了解，高雄市科技執法路口導入AI系統，透過即時分析路口影像特徵與交通動態，可以主動辨識駕駛因避讓救護車而衍生的違規情形，經系統篩選後，再由後端員警逐案審核確認。若符合規定者，將主動排除、不予舉發，從源頭減少誤開罰情況，也降低民眾後續申訴負擔。同時，警方也呼籲，駕駛人若在道路上聽見救護車警示聲響時，應依規定立時配合避讓，共同維持緊急救護通道暢通，讓救護車能及時執行任務，並爭取黃金救援時間，一起守護市民生命安全。成果驚人也讓一票市民稱讚「感謝，原來我今年五月禮讓救護車卻沒收到罰單，就是AI辨識幫我擋下來的！」、「這應該全台都要有吧」；但也有人坦言「智慧識別判定系統本來就該必備的」、「我收到還是自己申訴才撤單的」，認為相關機制應持續優化，讓AI辨識能更全面、即時發揮作用，避免民眾因科技執法而產生不必要的困擾。