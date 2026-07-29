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▲HAHABABY聯名福箱傳出全數退貨，記者直擊商品已撤下，與店內待回收物品一同堆放。（圖／記者趙浩雲攝）

蔡阿嘎妻子二伯創立的品牌HAHABABY近日深陷抄襲爭議，品牌日前發出道歉聲明後，相關效應持續延燒，HAHABABY聯名福箱日前悄悄在全家開賣，特價499元一個。《NOWnews今日新聞》記者今（29）日實地走訪門市，發現進貨的福箱全部被退貨，而等待退回的福箱則與待回收的垃圾放在一起，令人不勝唏噓。《NOWnews今日新聞》記者實地走訪全家便利商店，發現店內擺放約10個HAHABABY福箱，卻放置在垃圾附近。據店員表示，店內進貨的福箱已全數退貨，目前商品均已撤下，現在放著的是待回收商品。至於銷量部分，店員透露福箱完全沒賣出去，也沒有遇到來詢問的客人，對於這波風波，店員也坦言相當無奈，因為品牌爆發抄襲爭議後，連通路也跟著遭到網友炎上。回顧蔡阿嘎與二伯爭議，先是男生在日本街頭請畫師幫兒子畫肖像，後來竟用AI生成新圖並舉辦票選，惹來不少人痛批不尊重專業，他後來拍片道歉並非本意，想表達的只是想稱讚畫師畫功了得，連AI都比不過。原以為事件落幕，沒想到老婆的品牌HAHABABY就陷入抄襲日本品牌爭議，後續更有不少間日牌發聲介入調查。沉寂至少兩週之後，HAHABABY才聲明表示，這段時間花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節，對於此次事件讓外界產生疑慮與不安，誠摯向大家致歉。品牌也坦言，過去在快速開發商品的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄，因此未來將建立更完整的設計、製作紀錄，並透過更多影音內容，公開每件商品從發想到完成的過程。