台中大甲知名皮膚科醫師陳世倫昨（29）日驚傳辭世，享年47歲，福來全方位皮膚診所證實消息，並表示尊重醫師生前心願，將依法辦理永久歇業，後續病歷、病患權益及行政程序也將依相關法令處理。而陳世倫醫師長年投入皮膚科與醫學美容醫療服務，去年返鄉開業，深受地方民眾信賴，未料突然傳出噩耗，不少患者留言哀悼，直呼前幾天才剛看診、至今仍難以接受，希望家屬節哀。
台中知名皮膚科醫師陳世倫驟逝享年47歲 診所宣布永久歇業
位於大甲的「福來全方位皮膚診所」29日透過官方臉書發布公告證實噩耗，表示陳世倫醫師因故離世，並感謝他多年來投入皮膚專科及醫學美容醫療服務，始終秉持專業精神與仁心仁術，悉心照護每一位病患，對醫療工作的付出令人永遠懷念。
診所指出，家屬經審慎評估，並尊重陳世倫醫師生前心願及整體考量後，決定依法辦理永久歇業，後續將依相關法令處理行政程序、病歷及病患權益等事宜。家屬目前正專心辦理治喪，希望外界給予更多時間與空間，待相關事項告一段落後，將另行公告診所後續安排與時程。
而日前診所才剛迎來開幕周年，陳世倫醫師還親自拍攝影片介紹大甲在地美食，平時也經常透過社群分享醫療知識及生活點滴，畫面中神采奕奕、與網友熱情互動，未料短短數日後便傳出憾事，令許多人感到震驚與不捨。
傳陳世倫在診所內倒地！送醫搶救仍宣告不治 病患湧入留言哀悼
陳世倫醫師長年深耕皮膚科及醫學美容領域，曾擔任大甲李綜合醫院皮膚科主任，累積豐富臨床經驗。去年返鄉創立福來全方位皮膚診所及附設醫美中心，希望提供地方更完善的醫療服務，在海線地區累積良好口碑，Google評分達4.7顆星，受到不少患者信賴。
據《ETtoday新聞雲》報導，陳世倫醫師28日下午疑似在診所內因不明原因突然倒地，家屬發現後立即報案，焦急表示「身體已經冷掉」。救護人員趕抵現場時，陳醫師已無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。目前家屬尚未對外說明詳細死因，相關情況仍有待進一步釐清。
消息曝光後，不少曾接受陳世倫醫師看診的病患紛紛湧入診所粉專留言表達哀悼與不捨，有人表示「上星期才去看診，真的令人難過」、「星期一才回診，那天看醫師氣色很好，怎麼才幾天就發生這種事」、「昨天原本還要去拿藥」、「早上聽到消息還以為是假消息，直到看到公告才真的相信」，感嘆生命無常，也感謝陳醫師多年來細心照顧每位病患。
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位於大甲的「福來全方位皮膚診所」29日透過官方臉書發布公告證實噩耗，表示陳世倫醫師因故離世，並感謝他多年來投入皮膚專科及醫學美容醫療服務，始終秉持專業精神與仁心仁術，悉心照護每一位病患，對醫療工作的付出令人永遠懷念。
診所指出，家屬經審慎評估，並尊重陳世倫醫師生前心願及整體考量後，決定依法辦理永久歇業，後續將依相關法令處理行政程序、病歷及病患權益等事宜。家屬目前正專心辦理治喪，希望外界給予更多時間與空間，待相關事項告一段落後，將另行公告診所後續安排與時程。
傳陳世倫在診所內倒地！送醫搶救仍宣告不治 病患湧入留言哀悼
陳世倫醫師長年深耕皮膚科及醫學美容領域，曾擔任大甲李綜合醫院皮膚科主任，累積豐富臨床經驗。去年返鄉創立福來全方位皮膚診所及附設醫美中心，希望提供地方更完善的醫療服務，在海線地區累積良好口碑，Google評分達4.7顆星，受到不少患者信賴。
據《ETtoday新聞雲》報導，陳世倫醫師28日下午疑似在診所內因不明原因突然倒地，家屬發現後立即報案，焦急表示「身體已經冷掉」。救護人員趕抵現場時，陳醫師已無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。目前家屬尚未對外說明詳細死因，相關情況仍有待進一步釐清。
消息曝光後，不少曾接受陳世倫醫師看診的病患紛紛湧入診所粉專留言表達哀悼與不捨，有人表示「上星期才去看診，真的令人難過」、「星期一才回診，那天看醫師氣色很好，怎麼才幾天就發生這種事」、「昨天原本還要去拿藥」、「早上聽到消息還以為是假消息，直到看到公告才真的相信」，感嘆生命無常，也感謝陳醫師多年來細心照顧每位病患。