記得7月初的巴威颱風嗎？最新的白海豚颱風默默又成為下一個跟巴威類似的「遠洋強颱」！氣象粉專「天氣即時預報」表示，白海豚現在還在5000公里之外的遠洋，但已經默默成為強烈颱風，跟巴威颱風一樣，又是一個在遠洋就已經達到相當強度的颱風。「天氣即時預報」也整理當前4大重點，包括白海豚颱風強度、結構、路徑以及對台影響，讓民眾即時掌握最新颱風動態！
白海豚颱風變身遠洋強颱！西行「環境大補血」持續增強
「天氣即時預報」提到，由於強聖嬰現象的影響，海溫偏高的區域也往東擴展，讓颱風有更多空間發展，因此今年大家若感覺到強颱變多了，這是正常的感受。但是聖嬰時颱風「強度強」及「侵襲台灣的颱風變多」是「沒有」明顯關聯的。
白海豚颱風最新4大重點！路徑、對台影響一次看
針對目前白海豚颱風的最新動態，一共拆分為「強度」、「結構」、「路徑」、「對台影響」四大區塊
重點一（強度）：由於未來白海豚颱風行經的路徑都是「高海溫區域」，因此有很大機率一路維持強烈（或近強烈）颱風姿態，直到侵襲陸地。
重點二（結構）：颱風在往西的過程，颱風暴風範圍將「一路變大」，與巴威颱風相當類似。
重點三（路徑）：下周四（6日）前颱風往穩定西北至西北西前進，預測路徑較為明確；下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島」附近海域，預測路徑開始出現分歧，從「日本（九州、四國）、韓國、中國華中沿岸甚或台灣北部近海」都在可能的路徑範圍內，還要持續觀察，預估3天至4天內可以明朗。
重點四（對台影響）：雖然時間還久，但依照目前預測推估，下周四（6日）前天氣不受颱風影響；下周五（7日）起至周日天氣可能受颱風些許影響，實際狀況要看颱風距離台灣多近。
「天氣即時預報」說，在颱風抵達沖繩附近前，台灣都受到「高壓」影響，天氣是「炎熱，有局部午後雷雨」的夏季型態，還要熱上好一陣子，大家要有心理準備。
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「天氣即時預報」提到，由於強聖嬰現象的影響，海溫偏高的區域也往東擴展，讓颱風有更多空間發展，因此今年大家若感覺到強颱變多了，這是正常的感受。但是聖嬰時颱風「強度強」及「侵襲台灣的颱風變多」是「沒有」明顯關聯的。
針對目前白海豚颱風的最新動態，一共拆分為「強度」、「結構」、「路徑」、「對台影響」四大區塊
重點一（強度）：由於未來白海豚颱風行經的路徑都是「高海溫區域」，因此有很大機率一路維持強烈（或近強烈）颱風姿態，直到侵襲陸地。
重點二（結構）：颱風在往西的過程，颱風暴風範圍將「一路變大」，與巴威颱風相當類似。
重點三（路徑）：下周四（6日）前颱風往穩定西北至西北西前進，預測路徑較為明確；下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島」附近海域，預測路徑開始出現分歧，從「日本（九州、四國）、韓國、中國華中沿岸甚或台灣北部近海」都在可能的路徑範圍內，還要持續觀察，預估3天至4天內可以明朗。
「天氣即時預報」說，在颱風抵達沖繩附近前，台灣都受到「高壓」影響，天氣是「炎熱，有局部午後雷雨」的夏季型態，還要熱上好一陣子，大家要有心理準備。