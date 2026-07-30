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白海豚颱風變身遠洋強颱！西行「環境大補血」持續增強

但是聖嬰時颱風「強度強」及「侵襲台灣的颱風變多」是「沒有」明顯關聯的。

▲由於強聖嬰現象的影響，海溫偏高的區域也往東擴展，讓颱風有更多空間發展，白海豚在遠洋就已經升級強颱且還會持續成長。（圖/天氣即時預報臉書）

白海豚颱風最新4大重點！路徑、對台影響一次看

重點一（強度）：

重點二（結構）：

颱風暴風範圍將「一路變大」，與巴威颱風相當類似。

重點三（路徑）：

下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島」附近海域，預測路徑開始出現分歧，從「日本（九州、四國）、韓國、中國華中沿岸甚或台灣北部近海」都在可能的路徑範圍內

▲下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島」附近海域，預測路徑開始出現分歧，從「日本（九州、四國）、韓國、中國華中沿岸甚或台灣北部近海」都在可能的路徑範圍內。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

重點四（對台影響）：

下周五（7日）起至周日天氣可能受颱風些許影響，實際狀況要看颱風距離台灣多近。