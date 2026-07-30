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▲王凱（左）在八點檔《百味人生》的最後身影公開，讓粉絲全看哭。（圖／翻攝自YouTube@setdramatw）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（30）日的娛樂新聞搶先看，林逸欣的爸爸林春銘醫師在今年4月過世後，他位於台南西門路的診所的招牌在近日拆除，林逸欣也親自到場監工；王凱於26日過世後，他在八點檔《百味人生》的最後戲份也在28日播出，為了愛情向媽媽說：「你也會永遠失去我這個兒子」的這句台詞，竟一語成讖；BABYMONSTER近期舉辦巡演，其中雅賢的舞台服裝竟引發爭議，低胸馬甲的平口設計邊跳邊下滑，讓粉絲怒轟：「她才19歲。」女星林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘今年4月癌症過世，而明（31）日剛好迎來他位於台南西門路的診所「林春銘腦神經診所」創立43週年紀念日，診所也選在27日將這塊多年的老招牌拆除，林逸欣還被目擊親自到場監工，並於受訪時不捨嘆：「我們從小在那長大。」八點檔男星王凱在26日過世，享年43歲。而他生前在三立八點檔《百味人生》飾演的角色「許景瀚」戲份吃重，到過世前都有拍攝工作。《百味人生》也在28日公開了他的最後身影，只見王凱瘦到雙頰凹陷，其中他為了守護真愛柯繁星（夏宇禾 飾），與丁國琳飾演的媽媽爭吵時，含淚說出的「你也會永遠失去我這個兒子」這句台詞竟然成真，讓粉絲看完全心碎。不過對於王凱戲份，三立則澄清表示會到30日。韓國女團BABYMONSTER近期開啟巡演，不料雅賢的服裝竟意外引發爭議，只見她穿著低胸馬甲在舞台上勁歌熱舞，但沒有任何肩帶支撐的馬甲竟越跳越下滑，看起來就快走光，就連雅賢看起來也不太自在，讓粉絲們看到後忍不住點名經紀公司YG娛樂：「她才19歲。」