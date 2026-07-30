白海豚颱風仍然對台灣可能有威脅！氣象專家林得恩表示，白海豚已經發展成強烈颱風，目前路徑已經西修，各國主流數值模式都有調整修正，直衝日本的機率也正在下滑，不排除最新路徑以較靠近台灣北部外海通過，但因為距離還較遠，必須要持續觀測才能確定其走向。
白海豚颱風變肥升級強颱！周五、周六強度達到巔峰
林得恩在臉書「林老師氣象站」提到，目前白海豚體型越來越大，強度也越來越強，現已發展成強烈颱風，颱風中心氣壓已降到895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑也擴大到100公里。
林得恩說，根據氣象署的資料內容顯示，白海豚颱風所經過的海域，均可提供非常有利於其繼續發展、增強的環境條件，包含有垂直風切變偏小、海表溫度偏高、海洋熱焓量高以及高層外流輻散氣流強勁等。這讓白海豚會持續增長，預估周五、周六期間強度將會達到巔峰，還好那時白海豚還在海上游，且距離台灣很遠。
白海豚颱風「不游去日本了」！最新路徑台灣又被威脅
至於白海豚的最新路徑，林得恩分析，太平洋高壓的勢力變化仍是關鍵的影響因子，各國主流數值模式均有調整修正，大多顯示向西分量都在增加，直衝日本的機會也正在下降。
林得恩表示，傳統物理數值模式（如ECMWF、NCEP）均認為，路徑會更為偏西運動，較靠近台灣北部外海；AI數值模式（如EC-AIFS、AIGFS）則認為路徑會較靠近日、韓南部外海通過；不過時間還久，環境尚在調整，不確定性大，可以再追蹤監測。
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林得恩在臉書「林老師氣象站」提到，目前白海豚體型越來越大，強度也越來越強，現已發展成強烈颱風，颱風中心氣壓已降到895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑也擴大到100公里。
林得恩說，根據氣象署的資料內容顯示，白海豚颱風所經過的海域，均可提供非常有利於其繼續發展、增強的環境條件，包含有垂直風切變偏小、海表溫度偏高、海洋熱焓量高以及高層外流輻散氣流強勁等。這讓白海豚會持續增長，預估周五、周六期間強度將會達到巔峰，還好那時白海豚還在海上游，且距離台灣很遠。
至於白海豚的最新路徑，林得恩分析，太平洋高壓的勢力變化仍是關鍵的影響因子，各國主流數值模式均有調整修正，大多顯示向西分量都在增加，直衝日本的機會也正在下降。
林得恩表示，傳統物理數值模式（如ECMWF、NCEP）均認為，路徑會更為偏西運動，較靠近台灣北部外海；AI數值模式（如EC-AIFS、AIGFS）則認為路徑會較靠近日、韓南部外海通過；不過時間還久，環境尚在調整，不確定性大，可以再追蹤監測。