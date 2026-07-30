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白海豚颱風變肥升級強颱！周五、周六強度達到巔峰

目前白海豚體型越來越大，強度也越來越強，現已發展成強烈颱風

預估周五、周六期間強度將會達到巔峰，還好那時白海豚還在海上游，且距離台灣很遠。

▲目前白海豚體型越來越大，強度也越來越強，現已發展成強烈颱風，預計周五、周六強度達到巔峰，不過當時距離台灣還非常遙遠。（圖/easterlywave）

白海豚颱風「不游去日本了」！最新路徑台灣又被威脅

大多顯示向西分量都在增加，直衝日本的機會也正在下降。

傳統物理數值模式（如ECMWF、NCEP）均認為，路徑會更為偏西運動，較靠近台灣北部外海；AI數值模式（如EC-AIFS、AIGFS）則認為路徑會較靠近日、韓南部外海通過