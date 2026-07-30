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白海豚颱風最新AI預測！路徑西修、不排除靠近台灣北部海域

整體路徑持續往西修正，後期北轉韓國或直襲中國華東的機率上升中，同時也有部分會比較靠近台灣北部海域。

目前可以確認的是「西修趨勢變得更明顯」，但最終究竟會走向韓國、日本西部，還是更偏西靠近中國，還需要好幾天時間觀察

▲目前白海豚颱風的預測路徑侵襲日本機率已經大幅度下降，目前可以確認的是「西修趨勢變得更明顯」，但最終究竟會走向韓國、日本西部，還是更偏西靠近中國，還需要好幾天時間觀察。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風各模式路徑預測一覽！侵台機率不會是0%

除了CMC（加拿大）及EC（歐洲）較爲離群外，其他無論AI或傳統物理模式，都趨向琉球群島一帶移動、後期侵襲中國至韓國

甚至如歐洲模式所預報後期接上南亞高壓，還有往西南走的情況，會距離台灣較近；反之，如加拿大所預測走太北突破副高弱點、被槽線所勾走。