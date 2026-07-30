白海豚颱風昨晚升格為強烈颱風，雖然還距離非常遙遠，不過後續路徑動態許多民眾都非常關心，畢竟現在是旅遊旺季，不少人都要前往日本遊玩，也擔心颱風會不會朝台灣而來。根據最新各模式的路徑預估，整體都是走西修的路線，只不過在靠近沖繩群島之後，各個模式出現巨大分歧，有的較靠近台灣北部海域、也有從中穿越登陸中國，也有較靠近日韓南部海域，實際路線還是要再幾天才明朗，但是否侵襲台灣，機率目前不會是0%。
白海豚颱風最新AI預測！路徑西修、不排除靠近台灣北部海域
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，根據Google FNV3（AI）最新系集預報，相較前幾報，整體路徑持續往西修正，後期北轉韓國或直襲中國華東的機率上升中，同時也有部分會比較靠近台灣北部海域。
「台灣颱風論壇」也提到，不過從系集分布也可以看到，越到中後期路徑越明顯發散，代表轉向時間與幅度仍有很大變數，目前可以確認的是「西修趨勢變得更明顯」，但最終究竟會走向韓國、日本西部，還是更偏西靠近中國，還需要好幾天時間觀察，白海豚是否轉彎，太平洋高壓及其他熱帶系統都將扮演重要角色。
白海豚颱風各模式路徑預測一覽！侵台機率不會是0%
粉專「觀氣象看天氣」也提到，從各模式最新路徑來看，路徑都蠻顯著西調，除了CMC（加拿大）及EC（歐洲）較爲離群外，其他無論AI或傳統物理模式，都趨向琉球群島一帶移動、後期侵襲中國至韓國，時間大概落在7至9天後，原本侵襲日本九州以東的機會已大幅降低。
「觀氣象看天氣」說，上述的是七天的預測，大致上變數還很大先參考就好，如果是五天內的預測，各模式變數較小，普遍都是偏西北至西北西移動，但這期間偏北或偏南的移動程度，將影響到後期西行轉向的角度，極端一點，甚至如歐洲模式所預報後期接上南亞高壓，還有往西南走的情況，會距離台灣較近；反之，如加拿大所預測走太北突破副高弱點、被槽線所勾走。
綜觀專家以及各模式的分析，實際路線還要再3天、4天後才會明朗，不過能確定的是，白海豚颱風是否侵襲台灣機率不會是0%，民眾應該要隨時觀測最新颱風動態。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，根據Google FNV3（AI）最新系集預報，相較前幾報，整體路徑持續往西修正，後期北轉韓國或直襲中國華東的機率上升中，同時也有部分會比較靠近台灣北部海域。
「台灣颱風論壇」也提到，不過從系集分布也可以看到，越到中後期路徑越明顯發散，代表轉向時間與幅度仍有很大變數，目前可以確認的是「西修趨勢變得更明顯」，但最終究竟會走向韓國、日本西部，還是更偏西靠近中國，還需要好幾天時間觀察，白海豚是否轉彎，太平洋高壓及其他熱帶系統都將扮演重要角色。
粉專「觀氣象看天氣」也提到，從各模式最新路徑來看，路徑都蠻顯著西調，除了CMC（加拿大）及EC（歐洲）較爲離群外，其他無論AI或傳統物理模式，都趨向琉球群島一帶移動、後期侵襲中國至韓國，時間大概落在7至9天後，原本侵襲日本九州以東的機會已大幅降低。
「觀氣象看天氣」說，上述的是七天的預測，大致上變數還很大先參考就好，如果是五天內的預測，各模式變數較小，普遍都是偏西北至西北西移動，但這期間偏北或偏南的移動程度，將影響到後期西行轉向的角度，極端一點，甚至如歐洲模式所預報後期接上南亞高壓，還有往西南走的情況，會距離台灣較近；反之，如加拿大所預測走太北突破副高弱點、被槽線所勾走。
綜觀專家以及各模式的分析，實際路線還要再3天、4天後才會明朗，不過能確定的是，白海豚颱風是否侵襲台灣機率不會是0%，民眾應該要隨時觀測最新颱風動態。