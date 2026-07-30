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立法院長韓國瑜今（30）日再度主持總預算協商，沒想到卻大動肝火，訓斥國民黨立委翁曉玲，起因是翁提案全刪行政院施政及法制業務1437萬預算，韓請行政院秘書長張惇涵說明完後，裁示保留，但翁曉玲想要發言，讓韓國瑜直呼「今天我們有1000多個案子，翁委員」，翁則反說「那是不是行政院秘書長也不用說明」、藍委陳玉珍也說「她的意思是只有單方意見會被剪媒體」，讓韓國瑜直呼「不是這意思，我保留二輪可以精細化，今天是黨團幹部會議，昨天太多非幹部發言，造成氣氛大家都知道，我今天以黨團幹部發言（為主），我們有1300多個案子，翁委員」。翁曉玲提案全刪行政院施政及法制業務1437萬預算，韓國瑜聽完張惇涵說明後，裁示保留，翁曉玲則連忙舉手表示「不好意思院長，我要說明我的…」，但話沒講完就被韓國瑜打斷「我已經全部保留了，不再發言」，翁則堅持「不好意思，院長」，韓則略顯不耐說「我們二輪說，今天這樣情況下，我們有1000多個案子，翁委員」。翁曉玲則不爽回嘴「那是不是行政院秘書長也不用說明」，韓國瑜則說「我保留二輪（發言），這樣也可以精細化」，藍委陳玉珍此時則聲援翁曉玲，「她的意思是只有單方意見會減媒體，大家都不說」，韓國瑜則連忙說「不是這個意思，是等一下有討論空間也可以發言」。隨後韓國瑜似乎壓不住怒火，直言「今天是黨團幹部會議，今天是黨團會議為主，除了提案委員，有意見召委當然可以說明，但是以黨團幹部，昨天太多其他非黨團幹部發言，造成整個氣氛大家都知道，我今天以黨團幹部發言為主，提案委員還有刪減可能當然可以發言，你堅持就保留，我們1300多個案子，翁委員」。但翁曉玲仍不死心，直呼「謝謝院長說明，我也知道這樣說只有張秘書長的說明，都沒有我的說明」，此時綠黨團書記長范雲發難，「國民黨說明那民進黨也要說明，什麼叫做只有妳可以說明」；韓國瑜則說「你說明完其他委員接著發言，我們現在提保留，我們還有二輪耶，二輪可以去化掉很多案子，再保留意見」。