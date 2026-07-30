今年第13號颱風「白海豚」已增強為強烈颱風，中央氣象署表示，目前白海豚距離台灣仍有4000公里以上，對台灣天氣暫時沒有影響，氣象專家賈新興指出，白海豚颱風還在持續增強中，在8月1日之前強度最強，不過距離台灣遙遠，暫時不會有影響，但8月2日後要特別關注白海豚颱風路徑，因為從今（30）日的資料來看，白海豚路徑有往南修的情況。
下周「鯨魚」生成機會高 對台暫無影響
氣象署表示，第13號颱風白海豚（國際命名：Dolphin）目前距離台灣仍有4000公里以上，未來一周內持續以西北西方向朝日本南方海面移動，對台灣天氣暫無影響。賈新興也指出，8月3日到5日另一個颱風「鯨魚」生成的機會高，不過距離台灣相當遙遠，目前對台灣的天氣沒有影響。
賈新興表示，白海豚颱風在前幾天都是往日本四國方向前進，不過從最新資料來看，受到日本、韓國太平洋高壓影響，白海豚路徑已有往南修正的趨勢，現在朝著沖繩方向前進，白海豚近中心最大風速每秒來到60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑100公里，而且目前還在增強，預測8月1日達到最強強度。
太平洋高壓是關鍵 赴日韓旅遊要注意
至於白海豚颱風會不會侵襲台灣？賈新興指出，目前白海豚路徑有往南修的趨勢，原本是朝日本四國前進，現在則是直衝沖繩，預計8月2日是白海豚會不會侵台的關鍵，推估在8月4日到5日會更確定對台灣的影響。提醒下周要到日本、韓國旅遊的民眾，都要特別留意颱風走勢。
在今（30）日的天氣方面，賈新興表示，全台都是高溫炎熱的天氣，容易有午後雷陣雨發生機率，要特別留意的是，白海豚颱風外圍環流範圍廣闊，在下周五（8月7日）午後到8月8日，台灣有受到白海豚颱風外圍環流影響的機率，會形成各地有雨的天氣，民眾要多加留意下周的天氣預報。
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氣象署表示，第13號颱風白海豚（國際命名：Dolphin）目前距離台灣仍有4000公里以上，未來一周內持續以西北西方向朝日本南方海面移動，對台灣天氣暫無影響。賈新興也指出，8月3日到5日另一個颱風「鯨魚」生成的機會高，不過距離台灣相當遙遠，目前對台灣的天氣沒有影響。
賈新興表示，白海豚颱風在前幾天都是往日本四國方向前進，不過從最新資料來看，受到日本、韓國太平洋高壓影響，白海豚路徑已有往南修正的趨勢，現在朝著沖繩方向前進，白海豚近中心最大風速每秒來到60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑100公里，而且目前還在增強，預測8月1日達到最強強度。
至於白海豚颱風會不會侵襲台灣？賈新興指出，目前白海豚路徑有往南修的趨勢，原本是朝日本四國前進，現在則是直衝沖繩，預計8月2日是白海豚會不會侵台的關鍵，推估在8月4日到5日會更確定對台灣的影響。提醒下周要到日本、韓國旅遊的民眾，都要特別留意颱風走勢。
在今（30）日的天氣方面，賈新興表示，全台都是高溫炎熱的天氣，容易有午後雷陣雨發生機率，要特別留意的是，白海豚颱風外圍環流範圍廣闊，在下周五（8月7日）午後到8月8日，台灣有受到白海豚颱風外圍環流影響的機率，會形成各地有雨的天氣，民眾要多加留意下周的天氣預報。