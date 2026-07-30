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▲7月31日首批退稅誰可以領？綜所稅分3批退稅。（圖／Gemini AI生成／NOWNEWS監製）

財政部退稅大紅包要來了！財政部表示，今（115）年申報的綜合所得稅第1批退稅將於7月31日主動撥款入帳。根據財政資訊中心統計，首批退稅案件逾365萬戶、總金額約新台幣612億元，平均每戶退1萬6745元。誰是符合第一批退稅資格？怎麼領取？退稅懶人包一文看懂。國稅局每年都會依照納稅義務人採用的申報方式分3批辦理退稅，分別是7月31日、10月31日、1月20日（如遇假日提前）。一、網路申報：於今年6月1日（含）以前完成網路申報者。二、網路申報或電話語音確認：符合稅額試算，並於6月1日以線上或電話語音確認之退稅案件。三、紙本回覆：5月11日前向戶籍所在地之國稅局遞（寄）送書面稅額試算退稅確認申報書，完成申報之退稅案件。根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共達365萬5898件，總金額約612億3574萬元。其中98%的民眾採用「直撥退稅」，僅2%為一般憑單退稅。（有提供金融帳戶）：款項將直接匯入申報時指定的金融機構或郵局帳戶。（未提供金融帳戶）：國稅局則會在7月31日寄發退稅憑單。兌領期限：115 年7月31日起至9月30日止。未滿5000元：攜帶身分證、印章及退稅憑單，可直接到憑單正面列示的付款單位（如臺灣銀行指定營業單位）領取現金5000元以上未滿20000 元：必須利用本人在金融機構或郵局的存款帳戶提出票據交換入帳，無法直接領現。20000 元以上：禁止背書轉讓，僅能將憑單存入受退稅人本人在金融機構或郵局開立的存款帳戶高雄國稅局強調，近年詐騙手法推陳出新，國稅局不會透過簡訊或通訊軟體要求民眾點擊連結進行繳（退）稅，請務必提高警覺。