財政部退稅大紅包要來了！財政部表示，今（115）年申報的綜合所得稅第1批退稅將於7月31日主動撥款入帳。根據財政資訊中心統計，首批退稅案件逾365萬戶、總金額約新台幣612億元，平均每戶退1萬6745元。誰是符合第一批退稅資格？怎麼領取？退稅懶人包一文看懂。
7月31日首批退稅誰可以領？綜所稅分3批退稅
國稅局每年都會依照納稅義務人採用的申報方式分3批辦理退稅，分別是7月31日、10月31日、1月20日（如遇假日提前）。
一、網路申報：於今年6月1日（含）以前完成網路申報者。
二、網路申報或電話語音確認：符合稅額試算，並於6月1日以線上或電話語音確認之退稅案件。
三、紙本回覆：5月11日前向戶籍所在地之國稅局遞（寄）送書面稅額試算退稅確認申報書，完成申報之退稅案件。
7月31日首批退稅怎麼領？直接入帳、退稅憑單領取流程
根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共達365萬5898件，總金額約612億3574萬元。其中98%的民眾採用「直撥退稅」，僅2%為一般憑單退稅。
「直撥退稅」（有提供金融帳戶）：款項將直接匯入申報時指定的金融機構或郵局帳戶。
「退稅憑單」（未提供金融帳戶）：國稅局則會在7月31日寄發退稅憑單。
退稅憑單兌領方式與金額規定
兌領期限：115 年7月31日起至9月30日止。
未滿5000元：攜帶身分證、印章及退稅憑單，可直接到憑單正面列示的付款單位（如臺灣銀行指定營業單位）領取現金
5000元以上未滿20000 元：必須利用本人在金融機構或郵局的存款帳戶提出票據交換入帳，無法直接領現。
20000 元以上：禁止背書轉讓，僅能將憑單存入受退稅人本人在金融機構或郵局開立的存款帳戶
高雄國稅局強調，近年詐騙手法推陳出新，國稅局不會透過簡訊或通訊軟體要求民眾點擊連結進行繳（退）稅，請務必提高警覺。
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國稅局每年都會依照納稅義務人採用的申報方式分3批辦理退稅，分別是7月31日、10月31日、1月20日（如遇假日提前）。
一、網路申報：於今年6月1日（含）以前完成網路申報者。
二、網路申報或電話語音確認：符合稅額試算，並於6月1日以線上或電話語音確認之退稅案件。
三、紙本回覆：5月11日前向戶籍所在地之國稅局遞（寄）送書面稅額試算退稅確認申報書，完成申報之退稅案件。
根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共達365萬5898件，總金額約612億3574萬元。其中98%的民眾採用「直撥退稅」，僅2%為一般憑單退稅。
「直撥退稅」（有提供金融帳戶）：款項將直接匯入申報時指定的金融機構或郵局帳戶。
「退稅憑單」（未提供金融帳戶）：國稅局則會在7月31日寄發退稅憑單。
退稅憑單兌領方式與金額規定
兌領期限：115 年7月31日起至9月30日止。
未滿5000元：攜帶身分證、印章及退稅憑單，可直接到憑單正面列示的付款單位（如臺灣銀行指定營業單位）領取現金
5000元以上未滿20000 元：必須利用本人在金融機構或郵局的存款帳戶提出票據交換入帳，無法直接領現。
20000 元以上：禁止背書轉讓，僅能將憑單存入受退稅人本人在金融機構或郵局開立的存款帳戶
高雄國稅局強調，近年詐騙手法推陳出新，國稅局不會透過簡訊或通訊軟體要求民眾點擊連結進行繳（退）稅，請務必提高警覺。