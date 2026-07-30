購買汽車總是有人會選擇CP值較高的國產車，不過車體堅韌性、高科技規格的豪車則也會讓更有預算的人心動，以往只要說到奢華的豪車，總是讓人聯想到BMW、賓士、Lexus等品牌，不過近幾年特斯拉（Tesla）已經正式進攻有錢人購車首要選擇，根據6月最新汽車銷售排行榜，特斯拉不論是轎車、休旅車都拿下冠軍，不少車主都狂讚：「開過真的回不去。」
台灣6月汽車市場銷售報告！上半年已賣破20萬台
根據《U-Car》報導，6月台灣汽車市場銷售報告，總計賣出4萬1361輛，單月成長幅度高達25％之多，對比2025年6月也成長21%，對於年中銷售達到高峰而言，是相當不錯的開局，同時休旅市場多款主流產品到位也是提升銷售的關鍵，接下來迎來農曆民俗月淡季到來，市場熱度是否能穩住會是觀察重點。
另外，2026上半年台灣新車市場累計銷售為20萬2278輛，對比2025年同期有著1.7%成長，按照這樣銷量推估，年底有機會來到41萬輛的成績，雖然比2025年成長，但跟往昔還是有些差距，主因是市場上有太多不確定因素，包括全球經貿問題、戰爭影響原物料上漲、地緣政治所將帶來的波擊等，下半年許多車款改版是否能帶動買氣，也是值得關注。
台灣有錢人現在都開什麼車？BMW、賓士已經不再是首選
然而過去說到有錢人愛買的汽車品牌，BMW、賓士一定都是座上賓，不過近幾年特斯拉大崛起，在6月的進口豪華汽車系列排行中，特斯拉憑藉Model Y單月銷量2201輛，蟬聯單月進口豪華休旅冠軍；進口豪華轎車部分也同樣是由特斯拉的Model 3以月銷量1611輛奪下冠軍，休旅車除了Lexus車系可以較勁外，轎車方面特斯拉幾乎是完全海放其他品牌銷售量。
也因為特斯拉銷售崛起，6月銷售不僅拿下台灣汽車市場總銷售排名第二，目前2026年上半年，特斯拉已經累積總計1萬1589輛銷售，攀升到總市場品牌第4名，以過去特斯拉完全擠不進前十名的狀況來說，說明台灣人對於電動車的改觀，即便一輛車175萬開始起價，也仍然是有錢人的購車首選。
特斯拉的高價嚇不走車主！起售價格、最新評價公開
然而以6月豪華進口汽車賣最好的Model Y跟Model 3來看，Model 3的官網起始價為174.9萬，而Model Y的官網起始價則是189.9萬，但即便這樣的價格可能都可以買到2台國產車、1台更高階的進口車，卻沒有嚇跑許多車主，不少人相中特斯拉的高科技性能、良好駕駛體驗等，最終還是決定掏錢買單。
實際觀測最新特斯拉Model Y跟Model 3車主的評價，不少開過的車主都表示「這輩子最不後悔的就是決定買特斯拉！實在太好開，完全回不去油車」、「特斯拉真的很好開，去試過車就直接下訂了」、「我是新3的車主，說實話開過就回不去了」、「這次小改款開過後真的印象很好，軟體就不用說了，體驗真的很順暢」只能說，在台灣真的很特別的景象，電動汽車跟電動機車的評價相當兩極，如果有預算的民眾有考慮入手特斯拉，也都可以去官網預約試車，也許你也是開過回不去！
資料來源：《U-Car》、特斯拉官網
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根據《U-Car》報導，6月台灣汽車市場銷售報告，總計賣出4萬1361輛，單月成長幅度高達25％之多，對比2025年6月也成長21%，對於年中銷售達到高峰而言，是相當不錯的開局，同時休旅市場多款主流產品到位也是提升銷售的關鍵，接下來迎來農曆民俗月淡季到來，市場熱度是否能穩住會是觀察重點。
另外，2026上半年台灣新車市場累計銷售為20萬2278輛，對比2025年同期有著1.7%成長，按照這樣銷量推估，年底有機會來到41萬輛的成績，雖然比2025年成長，但跟往昔還是有些差距，主因是市場上有太多不確定因素，包括全球經貿問題、戰爭影響原物料上漲、地緣政治所將帶來的波擊等，下半年許多車款改版是否能帶動買氣，也是值得關注。
然而過去說到有錢人愛買的汽車品牌，BMW、賓士一定都是座上賓，不過近幾年特斯拉大崛起，在6月的進口豪華汽車系列排行中，特斯拉憑藉Model Y單月銷量2201輛，蟬聯單月進口豪華休旅冠軍；進口豪華轎車部分也同樣是由特斯拉的Model 3以月銷量1611輛奪下冠軍，休旅車除了Lexus車系可以較勁外，轎車方面特斯拉幾乎是完全海放其他品牌銷售量。
也因為特斯拉銷售崛起，6月銷售不僅拿下台灣汽車市場總銷售排名第二，目前2026年上半年，特斯拉已經累積總計1萬1589輛銷售，攀升到總市場品牌第4名，以過去特斯拉完全擠不進前十名的狀況來說，說明台灣人對於電動車的改觀，即便一輛車175萬開始起價，也仍然是有錢人的購車首選。
然而以6月豪華進口汽車賣最好的Model Y跟Model 3來看，Model 3的官網起始價為174.9萬，而Model Y的官網起始價則是189.9萬，但即便這樣的價格可能都可以買到2台國產車、1台更高階的進口車，卻沒有嚇跑許多車主，不少人相中特斯拉的高科技性能、良好駕駛體驗等，最終還是決定掏錢買單。