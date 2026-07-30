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台灣6月汽車市場銷售報告！上半年已賣破20萬台

6月台灣汽車市場銷售報告，總計賣出4萬1361輛，單月成長幅度高達25％之多，對比2025年6月也成長21%

2026上半年台灣新車市場累計銷售為20萬2278輛，對比2025年同期有著1.7%成長，按照這樣銷量推估，年底有機會來到41萬輛的成績

▲2026上半年台灣新車市場累計銷售為20萬2278輛，對比2025年同期有著1.7%成長，按照這樣銷量推估，年底有機會來到41萬輛的成績。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台灣有錢人現在都開什麼車？BMW、賓士已經不再是首選

特斯拉憑藉Model Y單月銷量2201輛，蟬聯單月進口豪華休旅冠軍；進口豪華轎車部分也同樣是由特斯拉的Model 3以月銷量1611輛奪下冠軍

6月銷售不僅拿下台灣汽車市場總銷售排名第二，目前2026年上半年，特斯拉已經累積總計1萬1589輛銷售，攀升到總市場品牌第4名

▲近幾年特斯拉大崛起，在6月的進口豪華汽車系列排行中，轎車以及休旅車系雙料冠軍全部包下。（圖/特斯拉官網）

特斯拉的高價嚇不走車主！起售價格、最新評價公開

Model 3的官網起始價為174.9萬，而Model Y的官網起始價則是189.9萬