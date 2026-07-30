成立至今已 26 年的知名連鎖「台安藥局」爆發嚴重營運危機！全台 42 家門市因大量解僱 88 人且欠薪遭重罰，甚至爆出逼藥師代墊高額稅金等醜聞。面對無預警停業導致民眾預購消費受損與勞工求償無門，台南市政府已緊急介入，除了開罰 52 萬元，更協助勞工申請假扣押防止資方脫產。
🟡26年連鎖藥局爆雷！狂裁88人還欠薪
成立於民國 89 年的台安藥局全盛時期全台共有 42 家門市，如今卻傳出多間分店無預警停業、加盟店塗黑標誌。目前官網只剩 13 間門市。台南市勞工局調查指出，總公司台安醫藥於今年 3 月底及 4 月初未依法通報，逕行解僱 88 名員工遭裁罰 10 萬元；經 8 次勞檢後，更發現資方長期未全額給付工資、未給付特休及出勤紀錄不實，重罰 42 萬元，合計開罰 52 萬元。受害員工控訴，公司自去年 9 月起延遲發薪，今年 4 月起更全面停薪，甚至高薪低報且欠繳保費，導致失業補助受阻。
🟡離奇逼藥師代墊稅金！台南市府喊假扣押維權
數十名受害員工前往台南市議會集體陳情，更有藥師爆料曾被資方要求代墊店內 3 萬至 70 萬元不等的稅金。由於資方代表透露公司擬聲請清算，導致勞資調解後員工依然領不到資遣費與欠薪。對此，台南市長黃偉哲承諾市府會全力介入，協助受害勞工向法院聲請假扣押，嚴防資方脫產以維護勞工權益。
🟡門市無預警歇業爭議多！消保官急教三招自救
除了勞資糾紛，台南市法制處已接獲 28 件消費爭議申訴，主因是門市突發停業致民眾預購商品無法領取或退費，甚至有長者被不當行銷、簽立資融公司高額借貸契約。因業者屢次拒絕出席調解會議，市府已依法公告警示。消保官特別提醒受害消費者「自救 3 招」：妥善保留契約發票等憑證、若以信用卡刷卡可向發卡銀行申請爭議款扣回、備妥貸款文件撥打「1950」消費者服務專線申訴。
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成立於民國 89 年的台安藥局全盛時期全台共有 42 家門市，如今卻傳出多間分店無預警停業、加盟店塗黑標誌。目前官網只剩 13 間門市。台南市勞工局調查指出，總公司台安醫藥於今年 3 月底及 4 月初未依法通報，逕行解僱 88 名員工遭裁罰 10 萬元；經 8 次勞檢後，更發現資方長期未全額給付工資、未給付特休及出勤紀錄不實，重罰 42 萬元，合計開罰 52 萬元。受害員工控訴，公司自去年 9 月起延遲發薪，今年 4 月起更全面停薪，甚至高薪低報且欠繳保費，導致失業補助受阻。
數十名受害員工前往台南市議會集體陳情，更有藥師爆料曾被資方要求代墊店內 3 萬至 70 萬元不等的稅金。由於資方代表透露公司擬聲請清算，導致勞資調解後員工依然領不到資遣費與欠薪。對此，台南市長黃偉哲承諾市府會全力介入，協助受害勞工向法院聲請假扣押，嚴防資方脫產以維護勞工權益。
🟡門市無預警歇業爭議多！消保官急教三招自救
除了勞資糾紛，台南市法制處已接獲 28 件消費爭議申訴，主因是門市突發停業致民眾預購商品無法領取或退費，甚至有長者被不當行銷、簽立資融公司高額借貸契約。因業者屢次拒絕出席調解會議，市府已依法公告警示。消保官特別提醒受害消費者「自救 3 招」：妥善保留契約發票等憑證、若以信用卡刷卡可向發卡銀行申請爭議款扣回、備妥貸款文件撥打「1950」消費者服務專線申訴。