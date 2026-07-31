五六日超商咖啡優惠，7-11即起門市一堆指定品項買2送2，有特選美式、特選拿鐵，還有咖啡珍珠歐蕾、黃金蕎麥茶、冰淇淋紅茶通通都買2送2，自8月1日起APP行動隨時取有精品咖啡寄杯買7送7；全家門市特大經典拿鐵任2杯95元，8月1日有特濃美式、特濃拿鐵買30送30。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月28日至7月31日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾黃金蕎麥茶2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾冰淇淋紅茶2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾輕焙烏龍紅茶2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾茶王烏龍買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜7月22日至7月31日
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
📍APP｜8月1日至8月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜即起至8月7日、21:00-00:00
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月31日起至8月4日
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式任2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾柳丁橙柚綠／芭C檸檬綠任2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第二支6元，約5.6折（原價49元、特價約28元）
📍APP｜8月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）到8/3、免用全盈+PAY
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜7月28日至7月31日
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周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
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周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜7月31日起至8月4日
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式任2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾柳丁橙柚綠／芭C檸檬綠任2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
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◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
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◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
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