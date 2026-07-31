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白海豚颱風又繼續增強！逼近台灣時仍會是強颱

下周四（6日）前，颱風穩定往西北西移動，距離台灣仍遠，下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島附近」。

天氣如果有受到颱風影響，將會落在「下周末假日（8日、9日）」。

▲白海豚颱風目前仍然為強烈颱風，目前路徑來看，下周四（6日）前，颱風穩定往西北西移動，不排除非常靠近台灣的路徑。（圖/NCDR）

白海豚颱風突然不轉彎了！最新各國路徑、模式預測路徑一次看

其行進方向將轉為「向西」，而這一段向西能持續多久，就主導颱風有多接近台灣，依照目前路徑預估來看，台灣受到颱風威脅的程度是相對提高的。

差別只在於「偏西時的角度」，目前各模式各有看法，都還要持續觀察。