白海豚颱風已經在日前升格為強烈颱風，原本預計會游向日本，但幾天的變化路徑不斷西修，而且甚至有往西南移動的傾向，已經不排除會相當靠近北部海域，根據各個最新模式預測目前出現兩個分歧，但因為距離白海豚靠近時間還有將近一周的時間，都還要持續觀察。氣象粉專「天氣即時預報」也表示，白海豚其行進的方向轉為向西，這一段向西能持續多久，就主導颱風有多接近台灣。
白海豚颱風又繼續增強！逼近台灣時仍會是強颱
「天氣即時預報」提到，白海豚颱風目前距離台灣仍然有4500公里左右，過去一段時間強度又增強了，目前中心氣壓值來到895hPa，以颱風來說，這是非常低的氣壓了。目前路徑來看，下周四（6日）前，颱風穩定往西北西移動，距離台灣仍遠，下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島附近」。
「天氣即時預報」說，白海豚颱風接近台灣時，其強度仍然維持「強烈颱風」等級，且暴風範圍會明顯變大很多，天氣如果有受到颱風影響，將會落在「下周末假日（8日、9日）」。
白海豚颱風突然不轉彎了！最新各國路徑、模式預測路徑一次看
根據各國氣象機構預報以及各模式預報的颱風路徑圖，可以看出，颱風在移動到與台灣同緯度時，其行進方向將轉為「向西」，而這一段向西能持續多久，就主導颱風有多接近台灣，依照目前路徑預估來看，台灣受到颱風威脅的程度是相對提高的。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也有提到，由於高氣壓比預期強盛，白海豚颱風路徑預測大方向，將一路修正，從日本逐漸修向中國，預測這次白海豚可能不會轉彎。根據各主流模式最新預報顯示，預估白海豚將一路向西移動，用一個星期的時間，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去，大方向機率很高，差別只在於「偏西時的角度」，目前各模式各有看法，都還要持續觀察。
「天氣即時預報」提醒，因颱風距離還很遠，要靠近至少還有「一周」左右的時間，民眾持續追蹤即可，只因為颱風在遠洋就成形且很強，因此才提早很多告知相關消息，這幾天天氣依舊是「悶熱，局部午後雨」，沒有太大變化。
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「天氣即時預報」提到，白海豚颱風目前距離台灣仍然有4500公里左右，過去一段時間強度又增強了，目前中心氣壓值來到895hPa，以颱風來說，這是非常低的氣壓了。目前路徑來看，下周四（6日）前，颱風穩定往西北西移動，距離台灣仍遠，下周五（7日）起，颱風抵達「沖繩群島附近」。
「天氣即時預報」說，白海豚颱風接近台灣時，其強度仍然維持「強烈颱風」等級，且暴風範圍會明顯變大很多，天氣如果有受到颱風影響，將會落在「下周末假日（8日、9日）」。
根據各國氣象機構預報以及各模式預報的颱風路徑圖，可以看出，颱風在移動到與台灣同緯度時，其行進方向將轉為「向西」，而這一段向西能持續多久，就主導颱風有多接近台灣，依照目前路徑預估來看，台灣受到颱風威脅的程度是相對提高的。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也有提到，由於高氣壓比預期強盛，白海豚颱風路徑預測大方向，將一路修正，從日本逐漸修向中國，預測這次白海豚可能不會轉彎。根據各主流模式最新預報顯示，預估白海豚將一路向西移動，用一個星期的時間，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去，大方向機率很高，差別只在於「偏西時的角度」，目前各模式各有看法，都還要持續觀察。