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▲柯瑞現年38歲，將於2027年3月滿39歲。（圖／取自Golden State Warriors X）

金州勇士在今年休賽季屢次於交易與自由市場碰壁，未能為當家球星柯瑞（Stephen Curry）找來巨星搭檔。隨著柯瑞的黃金奪冠窗口越來越小，引發不少球迷焦慮。不過，多位NBA圈內權威記者與消息人士指出，勇士球迷應保持耐心，球隊不僅正在醞釀未來的重磅交易，柯瑞本人甚至願意為了球隊補強而「降薪續約」，放棄1.36億美元、以較低薪資留隊，幫助勇士補強。柯瑞即將在8月29日獲得提前續約資格。如果未能達成續約，他將在2027年夏天成為完全自由球員。勇士最高可向這位傳奇射手開出一份2年1.36億美元的頂薪續約合約（延續至2028-29賽季），但據《舊金山標準報》記者丹尼·愛默曼（Danny Emerman）透露，柯瑞可能願意為了贏球而做出犧牲。愛默曼指出：「我認為假設情況下，柯瑞會對降薪持開放態度，但前提是這能真正幫助球隊提升競爭力。如果他拿一半的薪水，能幫助球隊簽下下一位重量級自由球員或促成新交易，我相信他至少會考慮這麼做。」儘管有傳聞指稱勇士因囤積選秀權並放棄交易戴維斯（Anthony Davis）而與柯瑞步調不一，但愛默曼與ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）皆證實，雙方仍有強烈的「互惠意願」在下個賽季前完成續約。柯瑞的意願依然是終身效力勇士並在灣區退休。針對勇士今夏錯失阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、傑倫·布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）等巨星，資深記者斯皮尔斯（Marc J. Spears）呼籲球迷沉住氣，因為勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）正把目光放在 2027年2月的交易截止日。斯皮爾斯分析，勇士屆時將擁有極具操作價值的籌碼，包含波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）的到期合約，以及格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）的合約。他認為，格林與巴特勒都已足夠成熟，能理解球隊為了重組陣容所做的考量。ESPN名嘴溫德霍斯特（Brian Windhorst）也強調，勇士絕對值得持續關注，並會充分利用手中所有可交易的合約：「灣區依然具備巨大吸引力，未來8個月的局勢演變誰也說不準，我建議大家持續觀望。」勇士在2025-26賽季僅取得37勝，位列西區第10。目前陣容面臨嚴重的傷病與老化問題。中鋒霍福德（Al Horford）已40歲，格林與巴特勒皆為36歲；而柯瑞現年38歲，將於2027年3月滿39歲。遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂的巴特勒，預計要到2027年1月才能復出，剛好趕上交易大限前夕。值得一提的是，巴特勒與格林的合約都將在明年到期，這將賦予勇士極大的薪資彈性空間。若柯瑞順利降薪，勇士在2027年的自由市場上，將有充足的本錢去追求包含約基奇（Nikola Jokic）、字母哥、雷納德（Kawhi Leonard）與厄文（Kyrie Irving）等潛在的重量級球星。