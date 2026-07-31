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白海豚颱風不轉彎了！下周恐接近台灣：最危險走法曝

根據各主流模式最新預報顯示，預估白海豚將一路向西移動，用一個星期的時間，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去，大方向機率很高，差別只在於「偏西時的角度」

▲根據各主流模式最新預報顯示，預估白海豚將一路向西移動，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去。（圖／NCDR）

颱風西行分量是重點，倘若西行分量大，距離台灣愈近，對台影響就愈大

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