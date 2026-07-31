白海豚颱風持續增強，並已在昨日升為強颱，根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚路徑又有變化，目前各國主流模式預報顯示，預測將不轉彎一路向西移動，並在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地前進，至於颱風會不會來台灣？西行分量是重點，若分量加大，對台影響也同樣加重，但距離下週末還有超過7天時間，仍需持續觀察動態。
白海豚颱風不轉彎了！下周恐接近台灣：最危險走法曝
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於高氣壓比預期強盛，白海豚颱風路徑預測大方向，將一路修正，從日本逐漸修向中國，預測這次白海豚可能不轉彎了。根據各主流模式最新預報顯示，預估白海豚將一路向西移動，用一個星期的時間，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去，大方向機率很高，差別只在於「偏西時的角度」，目前各模式各有看法。
至於白海豚颱風會來台灣？台灣颱風論壇解釋，颱風西行分量是重點，倘若西行分量大，距離台灣愈近，對台影響就愈大，但距離下周末，還有超過7天時間，不論是哪家的模式預報或AI預報，平均誤差起碼都在六七百公里以上，變數很大，建議民眾持續觀察，不必因預報一時修正而擔憂。
颱風會不會來台灣？白海豚颱風最新動態：下周是關鍵
根據氣象署最新資訊，強颱白海豚今日凌晨2時中心位置在北緯17.8度，東經163.0度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。
氣象署表示，白海豚颱風目前強度快速增強中，但因距離台灣仍遠，未來一週內持續以西北西朝日本南方海面移動，預估對台灣天氣暫無影響，但因下周颱風將移動到日本東南方海面後，各國模式顯示分歧，仍有不確定性，要等到下周才會比較明朗。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於高氣壓比預期強盛，白海豚颱風路徑預測大方向，將一路修正，從日本逐漸修向中國，預測這次白海豚可能不轉彎了。根據各主流模式最新預報顯示，預估白海豚將一路向西移動，用一個星期的時間，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去，大方向機率很高，差別只在於「偏西時的角度」，目前各模式各有看法。
颱風會不會來台灣？白海豚颱風最新動態：下周是關鍵
根據氣象署最新資訊，強颱白海豚今日凌晨2時中心位置在北緯17.8度，東經163.0度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。
氣象署表示，白海豚颱風目前強度快速增強中，但因距離台灣仍遠，未來一週內持續以西北西朝日本南方海面移動，預估對台灣天氣暫無影響，但因下周颱風將移動到日本東南方海面後，各國模式顯示分歧，仍有不確定性，要等到下周才會比較明朗。