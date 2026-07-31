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▲張穎穎發文點名汪小菲與馬筱梅夫妻，不只爆料他們雙出軌，還嘲諷兩人是「孽緣綁定」。（圖／翻攝自微博）

汪小菲在2021年與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，於2024年跟馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月生下一子。不料日前直播時，馬筱梅遭酸民批是介入大S婚姻的第三者，她也正面否認，但此舉卻意外引來汪小菲前女友張穎穎的不滿，昨（30）日直接發文怒批汪小菲與馬筱梅雙出軌，還爆料汪小菲在跟馬筱梅交往期間，曾哭天喊地的跟她求復合，再度引發熱議。張穎穎在昨日於微博發文點名汪小菲與馬筱梅，直呼兩人是「一對越界之人喜結連理」，張穎穎還爆料兩人雙出軌，「一個女的頻繁出軌和一個男的頻繁出軌結婚生子，生了娃長的都不知道像誰。你倆都是爛人，誰也別說誰。」並認為夫妻倆是又沒流量，才會牽扯上她，嘲諷他們是「孽緣綁定」。除此之外，張穎穎還直批馬筱梅直播賺女人的錢，卻喜歡搞雌競，並批評她外貌，「大嘴五五分身材不說，一張鬼臉每次頂著又大又常又薄又刻薄的兩張嘴，暗戳戳又偷摸摸的含沙射影，還裝溫柔，綠茶的沒邊了。」還自爆汪小菲在和馬筱梅在一起時，曾哭著求她復合，「和妳在一起的時候，妳老公還哭天喊地的要和我在一起，是我斷掉的孽緣、施捨給妳的爛人，畢竟兩個爛人一定要鎖死才是真的般配。」言詞非常激烈。據悉，汪小菲在與大S離婚後，就與張穎穎展開戀情，兩人愛的高調時常會分享甜蜜合照，一度遭指是介入大S婚姻的小三，但本人都親自否認。而之後張穎穎多次暗示汪小菲出軌與情緒失控問題，雙方屢次分合，最終因價值觀落差與信任破滅，於2023年澈底分手。然而，這也不是張穎穎首次點名汪小菲夫妻倆開罵，她還曾在大S過世後，跳出來爆料汪小菲在與大S結婚的第二年就出軌，昔還諷刺馬筱梅是「皇家兒媳」，要隨時幫汪小菲擦屁股，勸她早日看清。