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白海豚颱風還在增強！恐成今年風王

▲白海豚颱風還在增強當中，有可能在8月1日強度達到最強。（圖／翻攝自賈新興臉書粉專）

為什麼突然不轉彎？太平洋高壓是關鍵

▲受到太平洋高壓影響，讓白海豚颱風不轉彎。（圖／翻攝自賈新興臉書粉專）

台灣什麼時候要注意白海豚？

強烈颱風白海豚目前距離台灣有4000公里以上，路徑從先前北轉，變成不轉彎了！甚至有機會向西南偏移，接近台灣北部。氣象專家賈新興今（31）日表示，白海豚颱風路徑變動幅度仍大，關鍵還是要觀察8月2日後的預報，而白海豚颱風不轉彎的原因，賈新興指出，位於日韓、山東半島上空的太平洋高壓增強，讓白海豚「游不過去」。賈新興表示，白海豚目前雖然是強烈颱風，不過還在增強中，中心最大風速已達每秒60公尺、瞬間最大陣風每秒75公尺，此強度跟今年的強颱巴威、辛樂克一樣，很有可能會在今（31）日超越巴威，登上今年「風王」位置。賈新興預測，8月1日下午是白海豚颱風強度最強的時候，中心最大風速每秒可達63公尺，瞬間最大陣風來到每秒78公尺。大約8月3日、4日時，白海豚強度會稍微減弱，但七級風暴風半徑可能會來到300公里，是「超大隻」的白海豚。白海豚颱風目前路徑變化仍大，主要原因是日韓、中國山東半島上空的太平洋高壓8月5日和8月6日的強度尚不明朗，如果太平洋高壓較弱，白海豚颱風就會往北偏，相反，太平洋高壓增強，白海豚就會往南游，更靠近台灣。賈新興表示，8月2日時要特別注意太平洋高壓的變化，白海豚颱風的路徑也會更清楚，8月6日到9日是白海豚颱風最靠近台灣的時候，受到白海豚外圍雲系影響，新竹、苗栗以北的雨勢會比較明顯；目前白海豚颱風預估在8月5日到6日通過沖繩，若有在這段時間前往沖繩的民眾要特別留意。賈新興表示，台灣天氣這幾天大致上相同，白天都是高溫悶熱，午後有短暫陣雨發生的機率，周末也是屬於高溫穩定的天氣，下午要注意午後雷陣雨。不過8月6日到14日，有受到偏強西南季風影響，南部地區可能會有雨勢。