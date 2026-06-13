出遊把握今天！周六為短暫降雨空檔，周日開始鋒面北移，加上西南風偏強影響，全台都轉雨，尤其中南部地區雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨，下周二開始水氣才會逐日減少，端午連假好天氣回歸。

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今天天氣：鋒面移至北部海面，降雨趨緩

6月13日今天的天氣，氣象署指出，今天鋒面北移至臺灣北部海面，清晨各地仍有零星降雨；上午各地轉為多雲的天氣，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，各地高溫略為上升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫為30至32度，至於各地低溫為23至26度。

▲晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖

環境部提及，13日環境風場為偏東風轉西南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：鋒面北移炸豪雨！中南部強降雨、東部午後雷陣雨

周日、下周一鋒面位於臺灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，中南部地區雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部及東半部山區並有局部大雨發生的機率。

一周天氣：下周二水氣逐日減少　端午連假好天氣

下周二仍受西南風影響，不過水氣逐日減少、氣溫逐日上升，降雨情況較趨緩；下周三降雨進一步減少，嘉義以南一整天仍有不定時降雨，其他地區以午後降雨為主。下周五端午連假開始，太平洋高壓增強，整體降雨趨緩，各地多雲到晴的天氣型態為主，山區要防午後雷陣雨。

▲下周三後水氣減少，加上太平洋高壓西伸，氣溫明顯回溫，回到夏季為主的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）
▲下周三後水氣減少，加上太平洋高壓西伸，氣溫明顯回溫，回到夏季為主的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...